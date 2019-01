P U B L I C







Rosa Funes. Foto: Archivo.

Ante el riesgo de enfermedades transmitidas por animales a las personas, las zoonosis, y estando a su cuidado la higiene y salubridad, el Municipio debe tomar medidas tanto a través de la Dirección de Bromatología y Zoonosis para generar concientización sobre las medidas de prevención, como también deben estar en la misma línea desde el Ejecutivo a través de otras Reparticiones que deben intervenir. Hay que tener en cuenta que la zona del Paraná está entre las cuatro zonas de riesgo de hanta virus, y así darle un tratamiento adecuado; cuando hay muertes en el medio se debe iniciar una campaña , teniendo en cuenta la cercanía de casos, se debe bajar línea realizando charlas y conferencias ; es buena la publicidad en los medios que circula estos últimos días, pero hay que sostenerlas en el tiempo. Se publica sobre las medidas como ventilar antes de entrar a lugares que estuvieron cerrados, limpiar con lavandina, mantener el exterior libre de malezas ,tapar orificios en viviendas; pero lo que no se tiene en cuenta, y no se afronta con soluciones, es que los roedores están yendo hacia los lugares donde los vecinos residen: los patios, por ejemplo. Y hay roedores de tamaño que atacan a las mascotas, las comen, como casos en Los Pioneros; porque los vecinos manejan su entorno, pero lo que pasa frente a su casa en la zanja, y en cada manzana no pueden ! Pasa que hay muchos baldíos que se mantienen con pastizales y basura, entonces los roedores transitan; y es el accionar del Municipio mediante relevamiento periodico de espacios que no estan mantenidos y con limpieza permanente que debe hacerlo cumplir ; notemos que es habitual que encontremos quejas, tanto de los vecinos reclamando que no levantan toda la basura , como en Las Acacias, y hasta en la calle 25 de Mayo, en el centro, como también en otros sitios; y así salió publicado ; a modo de ejemplo, a pesar de haberse reclamado por el Bloque UV + Campana - Calixto Dellepiane y aprobado por el Concejo Deliberante , siguen a la fecha sin realizarse los zanjeos en San Cayetano (nota del 16.9 en este Diario, donde se reclaman desde nuestro Bloque " trabajos para evitar la acumulación de agua y proliferación de roedores, por ejemplo, en Crossio entre Ibarra y Molina, en Dellepiane entre Ibarra y Molina, entre otros ) ; se ha pedido también en Los Pioneros en nuestro HCD, porque los vecinos se encuentran abandonados porque no se escuchan los reclamos. El Municipio tiene poca actuación en la sanidad salubridad y prevención , y hay lugares que son invisibles para el Ejecutivo y las áreas competentes, se deben destinar partidas para un plan sostenido de control de las plagas en las distintas estaciones del año, como para prevenir hantavirus y leptopirosis , originadas por roedores, actuando para incidir sobre éstos con arreglo a su ciclo vital, dado que por las condiciones climatológicas y de ciclo biológico se producen incrementos de roedores. Es necesario organizar intervenciones con colocación de cajas portacebos, todo ello debidamente señalizado, enmarcando todo en un "Plan integral de control de roedores", que el área municipal debería llevar a cabo mediante una coordinación de acciones de los distintos sectores , enlazándolas con campañas de difusión con actuaciones selectivas en puntos especialmente conflictivos de modo de que haya continuidad, y no una solitaria campaña a propósito del brote de casos de zoonosis. Además de destinar fondos al asfalto, se deben tomar decisiones con equilibrio, que contemplen una mejor salud y la sanidad de la población. Dra. Rosa Funes, Concejal UV Mas Campana

Opinión:

La falta de un plan en el cuidado de la salubridad y las zoonosis

Por Dra. Rosa Funes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: