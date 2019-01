Este comienzo de año nos encontró frente a un clima adverso. Todos los argentinos y argentinas luchamos día a día para llegar a fin de mes. Sin embargo hay algo más profundo que permite encontrarnos esperanzados, la unidad del pueblo. Esta unidad contra la "política" de ajuste nos incentiva a no darnos por vencidos, a no ceder. Para este 2019 el peronismo se prepara para devolverle al pueblo los derechos alguna vez adquiridos. Salarios dignos, empleo y por sobre todo, la posibilidad de vivir mejor. Es necesario volver a luchar esas batallas que ganamos alguna vez. En este nuevo comienzo queremos volver a ver a todos los pibes y pibas en la calle, involucrados en la pelea por una Argentina de oportunidades para todos. Queremos poder volver a disfrutar de la militancia. No sentir miedo cuando nos unimos para festejar, reclamar o conmemorar en la vía pública. Queremos volver a soñar con la idea de poder tener un auto o la primer casita propia. Queremos que los jóvenes vuelvan a soñar con su primer trabajo. Poder seguir gozando del derecho a la educación pública de excelencia. Queremos que la Argentina vuelva a levantarse. Para lograrlo, confiamos en el compromiso de todos y cada uno de nuestros ciudadanos de querer estar mejor. Nos espera un gran desafío, superar los obstáculos adversos. No sólo luchamos contra el desempleo, la inflación (que superó el 47 por ciento), la suba de precios, el cierre de escuelas nocturnas, el deterioro de la educación pública, la falta de paritarias y el gatillo fácil entre otras tantas cuestiones; sino que nos encontramos frente a una cuestión mucho más profunda. Estas decisiones son parte de un pensamiento que nos quieren inculcar. Una filosofía basada en que la Argentina no puede sola, que todo aquello que no tenga relación con el Estado siempre va a ser mejor, que la ayuda de los de afuera es lo más necesario y que todo lo nacional no puede cumplir nuestras expectativas. Son parte de esto el pedido de inversión a las grandes empresas multinacionales y sobre todo la deuda tomada con el Fondo Monetario Internacional, que nos afectará durante muchos años más. Ante este panorama nosotros seguimos sosteniendo que con educación, empleo, inversiones internas, obras públicas y aumento el consumo interno nuestra querida Argentina puede salir delante de pie y erguida. ¡Les deseamos un buen comienzo y próspero año!

Opinión:

El gran desafío

Por Juampi Fernández

