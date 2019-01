DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 21/ene/2019 - 07:12

Edición Digital El Tiempo en Campana 16 ºC Despejado Seguir a @LADdigital Locales Política y Economía Locales Info General Locales Policiales Locales Espectáculos Nacionales La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/ene/2019 Rincón Tuerca







ALMA: La categoría como ya adelantamos en esta sección, está arrancando su calendario en el mes de marzo en el autódromo Juan y Oscar Galvez para todas sus clases. REGLAMENTOS: Continuando con la categoría Alma se está trabajando en el tema reglamentos y también habrá novedades para la clase Mayor, es decir la clase Tres que está en pleno crecimiento y los dirigentes apuntan a acrecentar el parque. COMENZAR: Tras regresar de sus merecidas vacaciones, el zarateño Maximiliano Civitarese, que visitó Brasil con la mujer de su vida Florencia Godoy, comienza los trabajos en el Fiat Uno para la clase Dos de Alma. CASCO: Siguiendo con Civitarese el muchacho en cuestión viene de conseguir un casco muy especial que marcó un antes y un después para todos los que deben utilizar los mismos para poder correr, ya que algunos pilotos amigos quieren saber cómo y dónde se logra tener uno de esa misma característica. ¡No contabamos con tu astucia! INTENCION: La intención del flamante campeón de la clase Potenciada de la categoría Kart Plus, Juan Carlos Suárez, es arrancar en la misma clase para mostrar el "uno" que le llevó dos años conseguirlo. VOLVER: Es cierto que Gastón Gasperini vuelve a correr en Karting, pero también es cierto que serán cuatro o cinco carreras por razones de tiempo y de presupuesto, donde en principio lo hará con el mismo equipo. PROYECTO: Sigue el proyecto de tener una pista en Campana para enseñar y corroborar hasta donde está en condiciones de tener su registro para conducir y dentro de este contexto se habló también en su momento de hacer una pista para correr en Karting. PENSAR: Sería un despropósito pensar que Pablo Savastano no estará corriendo este año una vez más. El ex bicampeón de la categoría Alma siempre trabaja para estar en la alta competencia y darle continuidad con su auto en la clase Tres de Alma. Por el momento no hay que descartarlo y de no ser el auto estará para alquilar y porque no venderlo. MOVIDITO: Se viene un año movidito para Juan Carlos Muñoz, dado que Santiago está con toda la energía para debutar en el automovilismo y el joven va a arracar corriendo en Karting como el considera que debe ocurrir. ¡Qué tal! ADQUIRIR: En realidad Santiago acaba de adquirir un karting en lo de Rubén Guerra, con el cual hará entre cuatro y cinco carreras y basado en eso se sumará al promocional de la categoría Alma para empezar en autos con techos junto con Juancho. ¿Se entendió? HERMANO: Cuando se baje del karting llegará el momento para que su hermano Marcos también comience en la alta competencia y haga todo el resto del año en Karting para dejar en claro que es una familia tuerca ¿Vió? DUDAS: La única duda que ahora deberán resolver en el equipo que comanda Diego Fangio es como queda parado Don Juan Carlos Muñoz ante semejante movida familiar, que lo pone de cara a una situación complicada desde el manejo de los presupuestos ¿Se sigue entendiendo? OK IDEAL: El piloto en cuestión viene de correr a nivel nacional y zonal en diferentes categorías y está con ganas de subirse a un karting pero equivocadamente piensa que no es lo ideal por su pasado. ¡Flaco: Si tenes ganas no pierdas la posibilidad! NOMBRE: Claro la semana anterior hicimos mención a un piloto que no la pasó bien en la fiesta de fin de año en el Club de la Ribera y nunca dimos el nombre del mismo como corresponde, ni tampoco dimos a conocer que con el afán de ir pagaste más cara la entrada que lo sugerido por los organizadores de dicho evento muy exitoso. ¡Te quedó claro men! MARCAS: Fabian Navarro tiene pensado para este año que arranca en el Turismo Cuatromil Argentino poner en pista un auto de cada marca con la atención de todo su equipo en pista y marcar un antecedente en la categoría mencionada. ¡Mirá vos! POSITIVO: Fue un año muy positivo para Rubén Guerra desde su condición de Chasista donde ganó campeonatos y sub campeonatos en el mundo del Karting. Tiene vehículos en diferentes categorías. REUNIÓN: En los primeros días del mes, los dirigentes que rigen los destinos de los chasis del Regional que vienen de cerrar un año donde Valerio Diamante fue el campeón, realizaron la primera reunión para tratar diversos temas ante la presencia de pilotos que no superó la docena. CUBIERTAS: La intención fue informar que el tema cubiertas a partir de ahora se deben adquirir y retirar en la misma sede en la ciudad de Luján, donde se deberá abonar las mismas algo que en su momento no se hacía. AUTÓDROMOS: Otro de los temas estuvo abocado a los escenarios a visitar este año, donde se piensa en el autódromo de 9 de Julio, Concepción del Uruguay, San Nicolás; entre otros, manteniendo además los ya tradicionales. TELEVISAR: Una novedad interesante para los chasis del Regional es la llegada de una terminal de combustible que abonaría la televisación en directo por un canal abierto y le daría una impronta muy interesante algo que se está negociando por estos días y nada está cerrado aún. FECHAS: Ya hay fechas tentativas para que los chasis arranquen su campeonato y si se arregla lo de la televisación, comienza el 10 de marzo; de lo contrario el 24 de marzo en La Plata. Como se lee los muchachos no dejaron nada librado al azar. FAMILIAR: Los hermanos Emma en reunión familiar, muy común para esta fecha del año, están decidiendo como encarar esta temporada y su proyecto de equipo con todos sus autos en el Rally Federal donde vienen corriendo ultimamente. NOVEDADES: Como siempre en la agencia Ferreyra Motor´s llegaron las novedades y unidades de la terminal Citroën, donde se pueden observar las bondades que presentan cada modelo en la Av. Varela casi esquina Jacob. SABER: No está claro el proyecto de Silvestre Gallo para su desembarco en la categoría GT900 en esta temporada, donde el auto se atiende en el taller de Diego Fangio y va llegando el tiempo de ir a probar a Cañuelas o Baradero para saber dónde se está parado, pero nuestro piloto dice no tener los tiempos necesarios para tal emprendimiento. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? OTRA: Con el campeonato ganado en los Chasis del Regional por parte del de Capilla del Señor, Valerio Diamante, con el auto que prepararon en su totalidad en la fortaleza de Tártara; el flamante campeón en la cena por el título obtenido, habló de hacer otra categoría este año. ANSIOSO: Con el auto casi listo en el taller, Yamil Bottlani espera ansioso el arranque del campeonato del TC Regional, donde el limeño viene participando en esta clase donde el año anterior obtuvo buenos resultados y como siempre el chasis está a cargo de Javier Berra. LLAMADOS: En la última parte del año anterior se realizó una cena de ALMA con pilotos de otra camada que ocupó del año dos mil para el ayer con un éxito muy especial a tal punto que uno de los organizadores, Carlos Delponte, recibe siempre llamados de expilotos de la categoría para que organicen otra comida igual. SUMARSE: Braian Falivene estará este año sumándose una vez más a la categoría Kart Plus donde el representante de Zárate seguirá haciendo experiencia en Karting con el asesoramiento de su padre Cristian. ELÉCTRICOS: Los autos de competición eléctricos siguen avanzando a nivel mundial donde casi todos los países van sumándose a esta novedad, que va copando el mercado menos para Japón que no está de acuerdo con estos cambios. Ellos van por el hidrógeno. CONTENTO: Luego de una temporada aceptable donde se quedó con el número "tres" para ete año, Alejandro Sfredo se mostró contento con su performance y su equipo de Competición integrado por Mauro Santucho con la planta impulsora y el chasis a cargo de Rubén Guerra; estructura que seguiría teniendo. APUNTAR: Los dirigentes del TC Regional apuntan para este año desarrollar doce competencias en el calendario y no se descarta en un fin de semana realizar dos carreras para abaratarle los costos al piloto de la GTA y GTB ¡La crisis todo lo puede! DESCARTAR: Aunque recibió un ofrecimiento para estar en el Dakar, el piloto de Lanús Emanuel Morictis, descartó toda posibilidad por entender que es el único mes del año para descansar y disfrutar a su familia y preparándose para continuar en el TC como en el Turismo Nacional. HIJA: En reciente nota televisiva el limeño Mauro Guidi dejó entrever que si su hija Delfina quiere o desea correr en Karting le encantaría y hasta puede ser el único motivo de vender su moto de alto porte con la cual recorrió parte de nuestro país. ¡Grande Pá! ABOCADO: Tratando de comenzar su temporada, anda Bruno Aleotti que está abocado a los motores de la Fórmula Cuatro nueva generación donde ya ganó carreras y está cerrando con algunos pilotos para lo que se viene. ARREGLAR: Luego de arreglar las condiciones con los campanenses, Gastón Fernández ya tiene todo cerrado para seguir otra temporada en los chasis del Regional con la motorización de Licalze y el chasis a cargo de su estructura en el equipo campanense. MOTORISTA: El piloto quiere volver a correr en la categoría Alma pero a su decir no encuentra el motorista que le brinde la confianza que requiere para ser lo competitivo que exigen sus pretensiones. ABONAR: Mula Taborda espera correr el nocturno en Zárate y está intentando armar su Karting de la mano de Mauro Santucho que parece que para lograr este objetivo su papá deberá abonar el lechón adeudado en el taller. ¡La gente que es mala y comenta! NOCTURNO: Dicho nocturno de Karting ya tiene fecha para el venidero 16 de febrero para todos los pilotos que tengan su licencia para estar en pista y correrá todo aquel que lo desee. VISITA: Días atrás estuvo en Campana Alan Ruggero que vino a visitar a su amigo Federico Panetta y juntos fueron a correr en el kartódromo de Zárate como para matar el vicio. LICENCIA: El micro de Salud para realizar la licencia médica estará este año en el kartódromo de Zárate los días sábados 2 y 9 de febrero para todas las categorías. Los pilotos que deseen realizar este trámite deben concurrir con la primera orina en ayunas.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:











Home | Hemeroteca | Encuéntranos en Google+. | Quienes hacen LAD

COMUNIDAD LAD:

› #Ahora

› @LADdigital

› #CampaBA

› #VillaDalmine ECOSISTEMA LAD:

› LAD.fm

› CampanaINFO.com

› Radios locales

› Sociales de LAD WEBS AMIGAS:

› Fabiana Daversa

› Clasificados Campana

› Publicidad Local

› Semanario del Pescador CIUDAD CAMPANA:

› Campana.gov.ar

› @CampanaGov

› Listas Twitter

› Portal de Campana Av. Ing. Rocca 161 (2804) Campana - Provincia de Buenos Aires

Tel: 03489-423631 - E-mail: info@laautenticadefensa.com.ar

WhatsApp: +54 9 3489 488321.-