La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/ene/2019 Opinión:

¿De quién son los intereses?

Por Mara Pedrazzoli











Mara Pedrazzoli

Argentina no podría estar más a tono con la agenda internacional, dirán algunos políticos de Cambiemos: Inglaterra saliendo de la Unión Europea, queriendo recuperar su autonomía para firmar acuerdos bilaterales de comercio y el Mercosur queriendo hacer lo propio, según lo expresaron los mandatarios de los principales países del bloque, Argentina y Brasil, tras el primer encuentro oficial que mantuvieron el pasado miércoles en Brasilia. ¿Pero cuán similar puede ser el camino anglosajón y el latino hacia el mismo objetivo? Hace al menos seis años Inglaterra viene discutiendo su salida de la Unión Europea, un proceso que no le es nada sencillo. En 2013 el entonces presidente David Cameron propuso realizar un referendum a través del que se decidiría la permanencia o no en la UE, y que tenía amplio consenso en la población. Es decir: en primer lugar los ciudadanos ingleses expresaron su deseo a ser consultados. El resultado de la votación, llevada a cabo en junio de 2016, sorprendió por lo ajustado triunfo del Brexit 52% a 48%. Un fuerte golpe para la política y la comunidad que conllevó la salida anticipada del Primer Ministro y su reemplazo tras elecciones por la actual mandataria Theresa May. En esos años May se oponía al Brexit y hoy es la principal responsable de las negociaciones, tanto con el Consejo Europeo -como órgano directivo de la UE- como con los representantes de la política interna. La decisión parece no tener vuelta atrás, pero el acuerdo legal que negoció May con el Consejo Europeo y luego sometió a algunas modificaciones tras discusiones internas, no encontró aprobación en el parlamento inglés. En la votación del pasado martes 15 la negativa fue contundente (432 votos en contra y 202 a favor) inclusive entre los legisladores de su propio partido (por cada voto afirmativo, tres votaron en contra). Del lado de la Unión Europea rechazan cualquier posibilidad de renegociar el acuerdo, al punto que ahora May propone al Parlamento discutir una salida sin acuerdo (las definiciones fronterizas con Irlanda del Norte están entre los puntos de desacuerdo). Inglaterra entró a la Unión Europea y no cedió su moneda, un aspecto clave que por ejemplo sí llegó a proponerse en nuestro país con cada acuerdo firmado con el FMI. Inglaterra sometió a discusión popular y parlamentaria el hecho de recuperar la potestad de negociar acuerdos bilaterales que protejan los intereses de las empresas de su país, entre otras cuestiones. Discute actualmente la posibilidad de imponer los términos del acuerdo a un órgano multinacional como es el Consejo Europeo. De este lado del Atlántico, la decisión de avanzar en la firma de acuerdos bilaterales jamás formó parte de la agenda macrista, al menos nunca llegó a formularlo explícitamente o a plantearlo como una necesidad para la industrial local. La proposición llega de la mano del presidente de Brasil, quien a su vez no parece tener demasiado estudiado el tema y mucho menos conversado con la población. Sorprende la inmediata aparición de estos intereses en la agenda de ambos países: Bolsonaro con apenas días de gestión y Macri que viene desatendiendo fuertemente cualquier debate sobre políticas industriales o comerciales en beneficio de los intereses de nuestra nación. Simplemente parecemos acorralados. Hasta el presidente brasilero apuntó con su dedo en forma de revolver a Macri en la panza, en medio de las fotografías para la prensa. Perdimos un aliado importante cuando en nombre de la corrupción se llevaron al Brasil de Dilma. Intentemos no perder nuestra soberanía, nuestra dignidad como nación en manos de agendas ajenas, de intereses supranacionales que nada tienen que ver con la generación de riqueza para que viva mejor nuestra gente. Somos Latinoamérica y -como se dice en los libros de texto- nuestro poder de negociación viene siendo avasallado. Un mismo objetivo (libres acuerdos comerciales) no quiere decir un mismo destino. Si no recuperamos nuestra capacidad para defender los intereses locales en el ámbito internacional sólo nos queda seguir cediendo.

Opinión:

¿De quién son los intereses?

Por Mara Pedrazzoli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: