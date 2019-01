La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/ene/2019 Breves: Fútbol







PERDIÓ RIVER En un partido pendiente de la octava fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), River Plate perdió ayer 1-0 como local frente a Defensa y Justicia, que festejó con un gol de Matías Rojas a los 24 minutos de la primera parte. El Millonario quedó en la 11ª posición con 19 puntos, a 17 unidades del líder Racing Club (36), aunque con tres partidos menos. En tanto, el Halcón de Florencio Varela sigue extendiendo su invicto en el campeonato (9 victorias y 6 empates) y con 33 puntos se confirmó como el único escolta de La Academia. LA SEGUNDA DE ALFARO Esta noche, Boca Juniors disputará su segundo partido amistoso del ciclo de Gustavo Alfaro como DT. Será frente a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata desde las 22.10 horas. Entre los convocados aparecen los volantes Iván Marcone y Jorman Campuzano, últimas incorporaciones del Xeneize, quienes compartirían el centro del mediocmapo. En cambio, no están Nahitán Nández y Emanuel Más, dos jugadores que estarían próximos a emigrar. GANÓ EL ROJO El viernes por la noche, en el estadio José María Minella de Mar del Plata, Independiente venció 2-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata con tantos de Ezequiel Cerutti y Martín Benítez. El Torneo de Verano continuaba anoche con el partido que al cierre de esta edición disputaban el actual líder de la Superliga, Racing Club, frente al vigente campeón de la Copa Argentina, Rosario Central. MÁS AMISTOSOS Como suele ocurrir en el cierre de las semanas de pretemporada, ayer se disputaron gran cantidad de partidos amistoso: Atlético Tucumán (con Juan Mercier como titular) perdió 2-0 frente a Mitre de Santiago del Estero (goles de Pablo "Mudo" Ruiz y Lucas Pérez Godoy); San Martín de Tucumán superó 1-0 a Patronato con tanto de Oliver Benítez; Banfield derrotó a Argentinos Juniors con un gol de Jesús Datolo; Tigre venció 1-0 a Arsenal de Sarandía con un cabezazo del defensor Néstor Moiraghi; y Godoy Cruz le ganó 3-1 a Gimnasia de Mendoza con tantos de Ángel González, Diego Sosa y Santiago "Morro" García. SUB 20: DEBUTA ARGENTINA Por la segunda fecha del Grupo B, Argentina debutará hoy en el Sudamericano Sub 20 que se disputa en Chile. El equipo dirigido por Fernando Batista enfrentará a Paraguay desde las 17.10 y tendría la siguiente formación titular: Los titulares serán: Manuel Roffo, Facundo Mura, Nahuen Pérez, Facundo Medina, Francisco Ortega, Aníbal Moreno, Santiago Sosa, Manuel Insaurralde, Julián Álvarez, Maximiliano Romero y Thiago Almada. En el otro encuentro de esta segunda fecha del Grupo B, Uruguay enfrentará a Ecuador desde las 19.30. Mientras que los resultados de la primera jornada fueron: Ecuador 3-0 Paraguay; y Perú 1-0 Uruguay. En tanto, ayer se disputó la segunda fecha del Grupo A. Y en su debut, Brasil igualó sin goles con Colombia, que en la primera fecha había perdido con Venezuela. Mientras que la Vinotinto extendió su arranque ganador al superar 2-1 al local Chile. Así, las posiciones de esta zona quedaron lideradas por Venezuela con 6 puntos. Luego se ubican Chile, Brasil, Colombia y Bolivia, todos con un punto La acción continuará mañana lunes con Brasil vs Venezuela (17.10) y Colombia vs Bolivia (19.30). COPA AMÉRICA 2019 La Copa América 2019, que se celebrará en Brasil entre junio y julio, ha vendido ya unas 116.000 entradas, lo que supone el 51 % del total del primer lote de billetes comercializados, informaron los organizadores. Y en relación a este primer paquete de 228.000 entradas, ya se han agotado las disponibles para la final del 7 de julio en el mítico Maracaná de Río de Janeiro, como así también las de los tres partidos que disputará la anfitriona Brasil durante la fase de grupos.

