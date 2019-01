La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/ene/2019 Movimiento Interno







Se estrenó "Profesión Maternal" en el Teatro "La Rosa". El abandono, la homosexualidad y la pregunta por el instinto maternal en la Argentina de los 80`s. Provocativa desde sus comienzos, la galardonada dramaturga Griselda Gambaro (90), supo estar en la lista negra de la última dictadura cívico militar de nuestro país, al prohibirse su obra "Ganarse la Muerte" por, en palabras del decreto del gobierno de facto, "ser contraria a la institución familiar y al orden social". La obra que llevan a escena "Luchy" Díaz (43), Alejandra Marafiotti (55) e Irma Guzman (71) mantiene el estilo de la autora. En menos de una hora el drama toca temas tan sensibles como el abandono y la homosexualidad en la Argentina de la los 80`s, donde la libertad sexual era una quimera y no seguir el orden establecido implicaba la perdida de derechos sociales. "En esta obra Griselda pidió que se respete palabra por palabra. Está genial porque los dramaturgos piensan cada cosa que ponen. En otras obras como en "La Morsa" (Luigi Pirandello) hay que adaptarla porque el lenguaje queda muy antiguo y te aleja de la gente", dice Javier Marizaldi (43), director y maestro de las actrices. "Profesión Maternal" también abre el juego a preguntas que no tienen una sola respuesta y que perfectamente podrían encajar en una disertación filosófica: "Pone sobre la mesa la duda de si el vínculo maternal es natural o social, si es instintivo o una construcción social", piensa Irma. "Somos todas madres e hijas", añade Alejandra y deja entrever como la temática de la obra tocó fibras de la propia vida personal de las actrices. "Esta bueno que eso se lo lleve el espectador como pregunta y elabore su respuesta. Que pensemos", reflexiona Javier. "La dramaturgia es garantía de emoción. Todos somos hijos, muchos padres y en su medida también todos sufrimos abandonos, aunque no sean puntualmente como en la obra. Tiene carácter de clásico, se va a poder hacer dentro de 100 años". Desde el año pasado las obras que se llevan a escena en "La Rosa" (Sivori 924) son en su mayoría a la gorra. Es una decisión de todos los que participan del teatro de hacer frente a la crisis económica abriendo el lugar a la comunidad para lograr que el teatro no se vuelva elitista a fuerza del contexto: "El valor comercial va totalmente separado al valor que nosotros le damos al teatro. Elegimos la gorra por la crisis. Hay gente que con gorra y todo me dicen que no vinieron porque no tenían plata. La gorra está para eso, para que puedan venir igual", explica Javier, quien también es uno de las cabezas del espacio. Después de seis meses de ensayo, tuvieron su debut ayer a la noche. Ahora las actrices y el director se tomarán un descanso hasta Marzo cuando habrá nuevas funciones. "Ya nos emocionamos, nos reímos, nos equivocamos. No sabemos que emoción vamos a despertar en la gente porque ya las pasamos todas", dice Alejandra, quien hace años que actúa bajo la dirección de Javier. "Uno busca el movimiento interno", finaliza el director.

