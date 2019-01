Breves: Polideportivas

PROPUESTA DE GANADOR

El argentino Nicolás Cavigliasso, ganador de la categoría Cuatriciclos del Rally Dakar "Perú 2019", sorprendió a propios y extraños al proponerle matrimonio a su novia Valentina en el escenario en el que se desarrollaba la premiación de la competencia. La joven, desbordada por la emoción, aceptó la propuesta entre lágrimas y, de esa manera, el cordobés cerró un Dakar inolvidable, después de imponerse de punta a punta y liderar una categoría en la que el podio fue cien por ciento argentino, dado que Jeremías González Ferioli y Gustavo Gallego fueron segundo y tercero, respectivamente.

HANDBALL: GANÓ ARGENTINA

La Selección Masculina de Handball venció ayer 24-22 a Austria en la continuidad del Mundial de "Alemania-Dinamarca 2019" y de esa manera se clasificaron para jugar hoy por el 17º puesto. Será desde las 16.30 horas, frente a Serbia, en lo que será el último partido de Los Gladiadores en esta Copa del Mundo.

AUS OPEN: SIN ARGENTINOS

Con la eliminación de Diego Schwartzman, el Abierto de Australia se quedó sin tenistas argentinos en el cuadro de singles. "El Peque" perdió en tercera ronda frente al checo Tomas Berdych, quien se recuperó tras ceder el primer parcial y se impuso por 5-7, 6-3, 7-5 y 6-4 para avanzar a los Octavos de Final, instancia en la que enfrentará al español Rafael Nadal.

El cuadro de Octavos deel primer Grand Slam se completa con los duelos Marin Cilic vs Roberto Bautista Agut; Roger Federer vs Stefanos Tsitsipas; Frances Tiafoe vs Grigor Dimitrov; Novak Djokovic vs Daniil Medvedev; Pablo Carreño Busta vs Kei Nishikori; Alexander Zverev vs Milos Raonic; y Borna Coric vs Lucas Pouille.

PEÑAROL GANÓ EL CLÁSICO

En un dramático encuentro, Peñarol se quedó con el clásico de Mar del Plata al vencer 105 a 101 a Quilmes en doble suplementario. Gracias a sendas conversiones de Nicolás Gianella, el Milrayitas alcanzó la igualdad en 83 sobre el cierre del tiempo regular y luego el empate en 94 en el primer tiempo extra. Después, en el segundo suplementario selló su triunfo con una gran actuación de Todd Brown (28 puntos). En este encuentro reapareció el juvenil campanense Juan Martín Fernández (aportó 2 puntos para Peñarol), quien superó una lesión en su tobillo y volvió a ser parte del plantel que conduce el histórico Leonardo Gutiérrez.