Si tuviéramos que encontrar un adjetivo para definir cómo vivimos o se siente hoy cada uno en este mundo, sería "Inseguro". Contrasta con la seguridad que todo ser humano desea y espera. Por ejemplo, mañana sabemos que nacerá un nuevo día, o al menos eso esperamos, el sol brillará con fuerza (si es verano), o hará frio (si es invierno). Pero la seguridad que todos necesitamos, es saber, ¿Cómo me irá en este día? ¿Me cuidará Dios de tantos robos y accidentes? ¿Mi familia estará protegida? ¿Puedo confiar en que el Señor estará a mi lado y me guiará? La Palabra de Dios nos dice a los creyentes, (Isaías 41:10) "No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia" Cuenta una historia que un hombre comenzó su día como todos nosotros, el conocía al Señor y confiaba en El , subió a su auto, y partió rumbo a su trabajo. Era un día de mucho frio, y había nieve por doquier. En una curva, derrapó, volcó su auto y fue despedido (había olvidado colocarse el cinturón de seguridad). Era noche cerrada. Se encontraba aferrado de una rama, que era lo único que evitaba que cayera al precipicio y estaba golpeado. Mientras pensaba si esa rama se quebraba ....comenzó a clamar a Dios, que lo ayudara, y a reclamar sus promesas. En medio de su dolor y desesperación comenzó a sentir que una voz desde su interior le decía que se soltara, a lo que el respondía, que si lo hacía caería al vacío. Este pensamiento una y otra vez venía a su mente. "Señor, si me suelto, moriré. Señor ayúdame". "suéltate volvía a escuchar."... El hombre fue encontrado congelado, aún estaba aferrado a esa rama y a escasos 20 centímetros del suelo. La Palabra de Dios nos dice a los que creemos en El, que no temamos, que Él está con nosotros, y con todos aquellos que creen en El, que su mano victoriosa nos dará fuerza y ayuda y servirá siempre de apoyo. Que en este día y en los que continúen, seamos capaces de crecer en nuestra convicción de que podemos confiar y descansar en la promesa de Él, que siempre estará a nuestro lado, y que siempre nos ayudará.!! "Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta" ¿Lo ha dicho El, y no lo hará?, ¿ha hablado, y no lo cumplirá? (Num. 23:19) "Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré". (Juan 14:13,14) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" Stella M. Viñales Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "La Ayuda"

Por Stella M. Viñales

