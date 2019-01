5 de noviembre en Pordenone, Italia

Giorgio: Volviendo al mensaje de hoy hay que tomar al pie de la letra la palabra resurrección: ¡Jesús resucitó físicamente! Los Ángeles de la Luz habían destruido la piedra que cubría el sepulcro con un rayo, inmediatamente Jesús, en carne viva, se levantó y salió únicamente con las marcas en las manos, en los pies y en el costado para que Sus hermanos pudieran reconocerlo. Jesús de Nazaret está vivo y, en los cuarenta días siguientes, se dejó ver en varias oportunidades. En el Evangelio figura la descripción de algunos de esos encuentros, como por ejemplo cuando atravesó la pared del Cenáculo y sorprendió a los apóstoles, provocando bastante miedo. Dado que en la mesa había pescado cocido Jesús preguntó si podía comer y al masticarlo quiso demostrar que estaba presente físicamente, en realidad no necesitaba nutrirse. Luego, cuando ascendió al Cielo, lo hizo con todo Su cuerpo, con el mismo que se había dejado ver. Este Espíritu Crístico no es un maestro ascendido, sino que está presente con Su cuerpo. si Jesús resucitó y luego ascendió al Cielo, nosotros que no Lo hemos visto, esperamos que descienda. En cambio os digo que Cristo está presente nuevamente, físicamente, entre nosotros desde 1952, con Su cuerpo resucitado, desde que comenzó la Obra de Juan, de Eugenio Siragusa. Nosotros somos la continuación. Jesús ha regresado y ahora quiero que esta verdad os quede impresa en el corazón y en la mente: aún no se ha manifestado con Poder y Gloria pero os invito a leer nuestros mensajes en los que se advierte que Èl está de incógnito en la Tierra, con algunos de Sus apóstoles. No tenéis que esperar que descienda del Cielo. ¡Lo hará, pero esta noche al regresar a vuestra casa os Lo podríais encontrar en el ingreso, vestido con una túnica porque os quiere ver, saludar y le podréis dar de comer! Jesús de encuentra de incógnito pero cada tanto se presenta. Ahora os relato algunos episodios sorprendentes. Un sábado por la noche, en la ciudad de Catania, tres jóvenes decidieron ir a divertirse a una discoteca. Emprendieron viaje con una pequeña camioneta y se encontraron con un hombre que llevaba una túnica y que les hizo señas para que se detuvieran, instintivamente disminuyeron la velocidad y lo hicieron subir al vehículo. El joven "vagabundo" se sentó humildemente y viajó con ellos mientras escuchaba su conversación, y sus blasfemias, eran tres chicos divirtiéndose, en un determinado momento les dijo que quería bajar un poco más adelante. Sorprendidos y fascinados le preguntaron ¿quién era, de dónde venía y por qué se encontraba allí? Cuando el hombre descendió del coche se apoyó en la ventanilla, los miró fijamente y les dijo: "Ahora os digo quién soy, hace dos mil años me llamábais el Salvador, hoy me insultáis diciéndome chancho. Que tengáis buen viaje" y desapareció ante sus ojos. Los jóvenes quedaron estupefactos y en lugar de ir a la discoteca fueron directamente al Hospital Garibaldi de Catania. Sobre este caso publicaron un artículo en el periódico. No se qué fue de estos chicos. Creo que inconscientemente han olvidado lo ocurrido, o nunca le encontraron una explicación, pero de hecho jamás fue desmentido.

En una noche de verano, de hace algunos meses, mientras estaba oscureciendo me encontraba viajando con Sonia Alea, hice una pausa debajo de un puente, no muy lejos de aquí. Sonia se sorprendió y me preguntó por qué me había detenido y le respondí: "Mira, allí me encontré con Jesús, Él me detuvo en este lugar. Subió al coche y hablamos". Antes de que se fuera le pregunté: "¿Señor, a dónde vas? ¿Qué haces, cómo vives?... En momentos como ese uno se deja llevar por la esencia humana y querría ayudar, acoger. Entonces me miró, se apiadó de mí y respondió: "VIVO AL DÍA" luego desapareció. Al irse vi algunas extrañas luces en Su dirección, probablemente eran los Hermanos del Cielo que Lo estaban esperando. Jesús no necesita de un burrito. El Señor me dio un mensaje, una respuesta tan profunda sobre la cual se podría escribir libros. Esto quiere decir que Jesús Cristo ha regresado. Alguien podría decir que ya lo he dicho, además hay muchos mensajes en los que se advierte sobre la presencia de Jesús en la Tierra pero me gustaría que nosotros lo viviéramos. A veces relegamos esta gran verdad a la teoría, a nuestra fe, como algo puramente espiritual que existe, tal vez es la razón de nuestra vida pero que de hecho no la vivimos en la cotidianidad. En nuestra vida aprendemos muchas cosas pero evolucionamos únicamente si las ponemos en práctica en nuestra vida cotidiana. ¡Así es como aprendemos la supervivencia: tenemos que trabajar, nos preocupamos por nuestros hijos, por nuestros hermanos y es algo hermoso! ¡Pero quiero que vivamos cotidianamente el hecho de que Jesús está aquí y que nos visita! ¡Que me haya visitado significa que nos ha visitado a nosotros, por lo tanto es un honor muy grande, es algo sorprendente! A veces me siento tentado, deprimido, me pregunto cómo haré para seguir adelante y Satanás entra en mi mente (no en mi espíritu, ya que a esta altura no necesito ser puesto a prueba sobre la existencia de Cristo? Jesús hace una incursión en mi vida y se deja ver, incluso algunos de vosotros me venís a contar cosas que me dan a entender que Él está presente.

Continúa el próximo domingo

