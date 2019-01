"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" Himno de JMJ - Buenos Aires -1987 Compartimos el hermoso y significativo Himno: Una tierra que no tiene fronteras

sino manos que juntas formarán

una cadena más fuerte

que la guerra y que la muerte. Lo sabemos: el camino es el amor Una patria más justa y más fraterna

donde todos construyamos la unidad

donde nadie es desplazado,

porque todos son llamados. Lo sabemos... Un nuevo sol se levanta

sobre la nueva civilización

que nace hoy.

Una cadena más fuerte

que el odio y que la muerte

lo sabemos: el camino es el amor.

La justicia es la fuerza de la paz

el amor, quien hace perdonar.

La verdad, la fuerza que nos da liberación. Lo sabemos... El que tiene comparte su riqueza

y el que sabe no impone

su verdad.

El que manda entiende

que el poder es un servicio. Lo sabemos... El que cree contagia con su vida

y el dolor se cubre con amor

porque el hombre se siente solidario

Misión de verano - Matheu 2019





San Juan Pablo II - "El Papa de los Jóvenes" MÁS SOBRE LAS JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD La evangelización de los jóvenes siempre fue una prioridad para la Iglesia Católica, pero a partir del Concilio Vaticano II va a adquirir un perfil más abarcativo y universal. Fue el Papa Pablo VI quien convocó por primera vez a los jóvenes de Roma a una Jornada de oración y reflexión, pero será el Papa Juan Pablo II quien le dio una proyección mundial. La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es el evento más internacional y multitudinario que organiza la Iglesia Católica. Se trata de un evento religioso y cultural que cada tres años reúne a jóvenes de todo el mundo durante una semana, con el objetivo de dar a conocer a los jóvenes de hoy en día el mensaje de Cristo, y crear un ámbito abierto y de convivencia para compartir y reflexionar juntos sobre los temas fundamentales de la existencia. Hubo 30 jornadas mundiales de la juventud, 13 de las cuales tuvieron carácter de encuentros internacionales. Tras la primera fuera de Roma en Buenos Aires, se realizaron en Santiago de Compostela (España - 1989), Czestochowa (Polonia -1991), Denver (EEUU-1993), Manila (Filipinas - 1995), París (Francia - 1997), Roma (Italia -2000), Toronto (Canadá - 2002), Colonia (Alemania - 2005), Sydney (Australia - 2008), Madrid (España - 2011), Río de Janeiro (Brasil - 2013) y Cracovia (Polonia - 2016). En sus últimas versiones, la JMJ dura de martes a domingo. La JMJ propiamente dicha comienza el martes con la Eucaristía de acogida por el Obispo del lugar y el Papa llega normalmente el jueves, día en el que se le hace una ceremonia de bienvenida. Durante las mañanas hay catequesis para profundizar en la fe y por las tardes hay diversas actividades culturales y conciertos sobre temas relacionados con la fe y la visión cristiana del hombre. El viernes por la tarde, suele haber una representación del Vía Crucis, y el sábado una vigilia de oración con el Papa. El domingo tiene lugar la Misa final de la JMJ. PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN. CATEDRAL SANTA FLORENTINA Ideas o comentarios a los correos electrónicos: - 125 jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com También pueden entregarlo en la Secretaria Parroquial Av. Intendente Varela 382 - Campana. De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs. y de 16:00 a 19:00 hs.

Semblanzas entre hermanos:

Un nuevo sol se levanta…

Por Carlos R. Echevarría

