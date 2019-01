Planificación familiar: factores a tener en cuenta

P U B L I C



El tiempo entre cada embarazo es una parte fundamental de la planificación familiar. Comprende la importancia del tiempo entre cada embarazo y qué factores debes tener en cuenta antes de concebir nuevamente. Saber si quieres tener hijos en los próximos años (o no) puede ayudarlos a ti y a tu pareja a prepararse para la concepción o elegir un método anticonceptivo adecuado. Si ya tienen hijos, la planificación familiar adopta otro significado. Tener otro hijo cambiará la vida familiar. ¿Tú y tu pareja están preparados para volver a cuidar de un recién nacido? ¿Cómo reaccionarán tus otros hijos al compartir la atención con un nuevo bebé? El momento del embarazo también es importante. Aunque tal vez tú y tu pareja tengan sus propias preferencias sobre la diferencia de edad que les gustaría para sus hijos, algunos estudios han demostrado que el intervalo entre los embarazos afecta tanto a la madre como al bebé. ¿Cuáles son los riesgos de no esperar el tiempo suficiente entre embarazos? Las investigaciones indican que quedar embarazada dentro de los seis meses de haber dado a luz a un bebé vivo se asocia a un mayor riesgo de que ocurra lo siguiente: Nacimiento prematuro, Que la placenta se despegue de la pared interna del útero antes del parto, ya sea en forma parcial o total (desprendimiento placentario), Bajo peso al nacer, Trastornos congénitos, Esquizofrenia. Además, según las investigaciones recientes, quedar embarazada antes de que pasen dos años de haber dado a luz a un bebé vivo se asocia a un mayor riesgo de que el segundo bebé tenga autismo. El riesgo es mayor para los embarazos con menos de 12 meses de diferencia. Es posible que, si los embarazos son muy seguidos, la madre no tenga suficiente tiempo para recuperarse del embarazo anterior antes de volver a quedar embarazada. Por ejemplo, el embarazo y la lactancia pueden agotar tus reservas de nutrientes, en particular, de folato y hierro. Si quedas embarazada antes de reponer esas reservas, tu salud o la del bebé se podría ver afectada. La inflamación del aparato genital que se produce durante el embarazo y que no llega a recuperarse por completo antes del siguiente embarazo también puede influir. ¿Existen riesgos asociados con dejar pasar mucho tiempo entre un embarazo y otro? Algunas investigaciones sugieren que los intervalos largos entre embarazos representan un problema para la madre y el bebé. Un embarazo cinco años o más después de dar a luz se asocia con un mayor riesgo de presión arterial alta y signos de daño a otros sistemas de órganos, generalmente los riñones (preeclampsia). No está claro el motivo por el que los intervalos largos entre embarazos podrían causar problemas de salud. Es posible que el embarazo mejore la capacidad uterina de promover el crecimiento y el sostén del feto; sin embargo, con el tiempo, estos cambios fisiológicos beneficiosos podrían desaparecer. Es posible que otros factores no medidos, como las enfermedades maternas, también influyan. ¿Cuál es el mejor intervalo de tiempo entre embarazos? De acuerdo con las investigaciones, para reducir el riesgo de tener complicaciones durante el embarazo y otros problemas de salud, se sugiere esperar de 18 a 24 meses, pero menos de 5 años, después de dar a luz a un niño vivo antes de intentar volver a quedar embarazada. En cuanto a las preocupaciones sobre la infertilidad, las mujeres mayores de 35 años deben pensar en esperar 12 meses antes de volver a quedar embarazadas. Los riesgos y las recomendaciones no son los mismos para las parejas que sufrieron un aborto espontáneo. Si eres sana y sientes que estás lista, tal vez no haya necesidad de esperar para concebir después de un aborto espontáneo. Decidir cuándo tener otro bebé es una cuestión personal. Al planificar tu próximo embarazo, tú y tu pareja pueden pensar en varios factores además de los riesgos de salud y los beneficios. Hasta que tomes una decisión acerca de cuándo tener otro hijo, usa un método anticonceptivo confiable. Escrito por el personal de Mayo Clinic

Planificación familiar: factores a tener en cuenta

Por personal de Mayo Clinic

