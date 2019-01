La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/ene/2019 In fraganti:

Fueron observados por monitoristas del CIMoPU cuando asaltaban a tres personas. La Policía logró detenerlos. El hecho ocurrió en la zona de Ameghino y Vicente López. Dos jóvenes que se movilizaban en moto fueron detenidos luego de que las cámaras de seguridad del CIMoPU, de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio, observaran en tiempo real cuando asaltaban a tres personas. El hecho sucedió en la madrugada del domingo, a las 03:42 aproximadamente, en la zona de Vicente López y Ameghino, cuando el trabajo profesional de los monitoristas, cumpliendo su función en prevención de todo tipo de delito, detectaron el accionar de los motochorros contra un hombre y dos mujeres que caminaban por el lugar. En forma inmediata, se aplicó el protocolo de actuación, y gracias al trabajo sincronizado de la Mesa de Enlace y el Comando de Patrulla, en escasos tres minutos fueron interceptados en 6 de Julio y Perón pero cuando los efectivos se disponen a la identificación y requisa uno de ellos se dio a la fuga. No obstante, con el apoyo de dos móviles más fue finalmente alcanzado y aprehendido, secuestrándosele en su poder los tres teléfonos celulares sustraídos como así también la motocicleta que utilizaban para movilizarse. Los jóvenes -de 19 y 24 años con domicilio en el barrio Dignidad- quedaron imputados por "Robo Simple" con intervención de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial Zarate- Campana.

TRAS EL DESCUBRIMIENTO DE LOS MONITORISTAS, FUERON APREHENDIDOS DOS JÓVENES DE 19 Y 24 AÑOS.





EL HECHO OCURRIÓ EN LA MADRUGADA DEL DOMINGO EN LA ZONA DE AMEGHINO Y VICENTE LÓPEZ.

VIDEO #Dato [VIDEO] Un asalto a tres personas en la madrugada del domingo, ocurrido en la intersección de calles Vicente López y Av. Ameghino de nuestra ciudad, fue advertido por monitoristas del CIMoPU quienes dieron aviso a la Policía, logrando así la detención de dos motochorros. pic.twitter.com/mGlMDz6rr9 — La Autentica Defensa (@LADdigital) 22 de enero de 2019

