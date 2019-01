El subcampeón de la Liga Campanense venció 2-0 como local a Villariño con goles de Tornatori y Criado. En tanto, "el Defe" cayó 1-0 en su visita a La Sonia de José C. Paz. La primera jornada de la Copa Federación Norte 2019 dejó resultados dispares para los dos equipos de nuestra ciudad que hicieron su presentación. Porque mientras La Josefa venció 2-0 a Villariño como local, Defensores de La Esperanza cayó 1-0 en su visita a La Sonia de José C. Paz. En tanto, Real San Jacinto quedó libre en esta primera fecha del certamen que otorga dos plazas para el Torneo Regional Federal Amateur 2020. LA JOSEFA En el arranque de la Zona E, el actual subcampeón de la Liga Campanense de Fútbol enfrentó a Villariño (equipo del partido Malvinas Argentinas que participa de la Liga Noroeste) en cancha de Puerto Nuevo. Y se impuso 2-0 con goles de Pablo Tornatori (a los 40 de la primera parte) y Fernando Criado (a los 43 del complemento). Para este compromiso, La Josefa salió a la cancha con Lucas Godoy; Gonzalo Maidana, Nery Ávalos, Sebastián Nicolini, Ezequiel Migueles; Facundo Rimbaud, Lucas Ávalos, Javier González; Mauro Soler; Pablo Tornatori e Iván García. Luego ingresaron Agustín Martínez (por Soler), Fernando Criado (por Rimbaud) y Jonatan Gómez (por Tornatori). Mientras que en el banco de suplentes quedaron Ezequiel Urbina, Matías Grassi, Fernando Duré y Maximiliano Peralta. De entrada salió un partido trabado, muy parejo, de mucho desgaste de ambos lados. Pero el juego se abrió a los 40 minutos, cuando Villariño se quedó con un hombre menos (expulsado el marcador central por doble amonestación) y de la falta que derivó en la roja llegó el primer tanto de la tarde, con un tiro libre que Tornatori. En el complemento, el trámite siguió siendo parejo y La Josefa tuvo oportunidades para liquidar antes el pleito, pero no pudo convertir esas opciones y por eso debió esperar hasta casi el final para encontrarse con el 2-0, producto de una gran definición de emboquillada del ingresado Criado. Antes, el equipo de nuestra ciudad sufrió algunos embates de Villariño e, incluso, necesitó de una buena intervención de Lucas Godoy para mantener el cero en su arco (también fue importante la tarea de los marcadores centrales, Nicolini y Ávalos). El próximo compromiso de La Josefa será frente a Social Obrero de Zárate, que en la primera fecha de esta Zona E cayó 4-1 frente a Sarmiento de Zárate (el elenco dirigido por Gustavo Puebla lo ganó con goles de Facundo Mansilla, Franco García, Walter Sampó y Santiago González, mientras que Mauro Fernández había abierto el marcador para Social Obrero). LA ESPERANZA Por la primera fecha de la Zona G, Defensores de La Esperanza viajó hasta José C. Paz, donde se midió ante un duro rival como lo es La Sonia. Sin embargo, "el Defe" se supo plantar como visitante y dar pelea. Incluso, en el primer tiempo contó con varias situaciones para abrir el marcador: un cabezazo de Facundo Fernández se estrelló en el travesaño; otro testazo de Sergio Robles se fue apenas alto; una pelota suelta que Federico Godoy no pudo capitalizar; y un remate de Santiago Aguilar que el arquero local alcanzó a manotear por sobre el travesaño. Incluso, sobre la parte final de esa primera mitad, La Sonia se quedó con 10 tras una brusca falta contra Javier Tejera. Sin embargo, en el complemento el trámite fue parejo: el Verdinegro sintió el desgaste, no pudo sacar ventaja del hombre de más y apenas logró generar una chance clara que no aprovechó Fernández. Así, "la Naranja Mecánica" (como apodan al elenco de José C. Paz) comenzó a adueñarse del mediocampo y a controlar más y mejor la pelota hasta encontrar el desnivel en el tramo final del encuentro (a los 35 minutos), cuando Federico Godoy también vio la roja. "Nos enfrentamos contra un gran equipo. En el primer tiempo hicimos un desgaste tremendo y creamos buenas situaciones de gol. Fue una pena no haber tenido la suerte de convertir", lamentó Cristian Tejera, DT de Defensores de La Esperanza. "Y en el segundo tiempo, el juego se emparejó, porque nosotros sentimos el desgaste y porque ellos son un equipo con buenos jugadores, bien trabajado", agregó. "Volverte sin nada es horrible, pero el balance, a pesar de la derrota, no fue malo: en ataque supimos generar situaciones y en defensa demostramos que estamos muy bien. Ahora trabajaremos a full esta semana para buscar revancha en nuestro primer partido como local", cerró Tejera en diálogo con LAD. La formación titular del Defe en este debut fue con: Daniel Doello; Santiago Aguilar, Brian Aranda, Matías Andrusyszyn, Sergio Robles; Federico Godoy, Gonzalo Ramos, Maximiliano Díaz, Javier Tejera; Pablo Godoy y Facundo Fernández. Luego ingresaron Omar Andrusyszyn (por Díaz), Esteban Soraire (por Tejera) y Jaime Castillo (por Godoy). En tanto, en el banco de suplentes quedaron Franco Benítez, Leonel Cepeda, Mariano Rosada y Nahuel Bardallo El próximo rival de Defensores de La Esperanza será Maipú de Zárate, en un partido que se jugará el próximo domingo en cancha de Puerto Nuevo a partir de las 17 horas. En la primera fecha de esta Zona G, Maipú perdió 3-0 ante Lima FC, que se impuso con goles de Fabián Vázquez (2) y Rodrigo Bochini. SAN JACINTO El tercer equipo de Campana que participa de esta Copa Federación es Real San Jacinto, que quedó libre en la primera fecha de la Zona F. Por ello, su debut será el domingo, cuando reciba la visita de Belgrano de Zárate (le ganó 2-1 a Maipú en su debut) en el predio Héctor Fillopski del Club Villa Dálmine.

