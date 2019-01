Ocurrió en Ruta 6. No se registraron heridos ni detenidos. Un camión que se desplazaba por la autovía provincial Nº6 sufrió un incendio y posterior saqueo en la tarde de este lunes. El hecho sucedió a la altura del barrio Los Pioneros. Por causas que aún se investigan, el camión fue ganado por las llamas en el interior de su acoplado. Gracias al accionar de los Bomberos Voluntarios, el vehículo no fue consumido en su totalidad. Sin embargo, transeúntes aprovecharon el desconcierto para llevarse parte de la carga. Por fortuna, no se registraron heridos y el tránsito solo se vio entorpecido de manera momentánea.

Gracias a los Bomberos, el vehículo no fue consumido en su totalidad.

#Dato [hilo] en el incendio del camión de Ruta 6 varios transeúntes saquearon parte de los artículos descargados que eran transportados en la carga pic.twitter.com/sI8PIpxKGU — (@dantrila) 21 de enero de 2019

Aprovechan el incendio de un camión para saquearlo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: