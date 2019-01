La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/ene/2019 Voraz incendio consume unidad de la Línea 228







El transporte unía Luján con Campana y Zárate. El siniestro ocurrió a la altura de Los Cárdales. No se registraron heridos. Un voraz incendio consumió por completo una unidad de la Línea 228 que hacía el trayecto Luján-Campana-Zarate. El hecho ocurrió en la autovía provincial 6 a la altura del parque industrial de Los Cardales. En las imágenes que circularon se puede ver a la unidad totalmente consumida por las llamas. Por fortuna, y pese a la gravedad del incendio, no se registraron heridos. No trascendió si la unidad venía vacía o si los pasajeros y chofer pudieron evacuar a tiempo. En el lugar trabajó una dotación de bomberos de Exaltación de la Cruz. El tránsito se vio interrumpido.



