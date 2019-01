Alejandra Dip

La luna purifica procesos, limpia, perdona, aconseja, muta. La luna hoy como autoguía- día de liberación. Kin 89 - luna 11. La luna hoy nos empuja a sacarnos todas esas broncas, rencores, y emociones negativas que venimos arrastrando. Hoy potenciada x 3, día luna, guía luna, año luna, nos lleva a limpiar situaciones viejas, transformar y dejarlas de una vez por todas, atrás! Limpio cuerpo, limpio alma y limpio karma, la luna está asociada con el agua y sus ciclos, la luna es llorona y hoy lloramos y purificamos, lloramos y nos baldeamos el alma, el agua barre con todo lo que se necesita ir! Día donde las emociones pueden estar en movimiento, en movimiento de transformación que nos viene pidiendo la tormenta desde el principio de esta trecena, y como todo se viene transformando, las emociones no tienen que ser menos. Ojo hoy con los caprichos, la ciclotimia, y con esponjarse con los problemas ajenos, ya bastante tenemos con los propios! soltar, liberarse, limpiar el alma, sanar, transformarse. Así que aprovechemos este día para perdonar, sacarnos las broncas, los odios, equilibrar nuestras emociones y estar lo mejor posibles para los momentos fuertes del tzolkin. Estamos a 16 días de comenzar el ciclo de portales cósmicos, toda la potencia de tzolkin está cerca Hoy me libero de todo lo que hace mal! hoy me libero y perdono. Hoy me libero y me purifico. Este día transforma tus emociones y yo las mías también! IN LAK ECH alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Luna 11 - Energía del Martes 22/01/2019 - Trecena de la Tormenta

Por Alejandra Dip

