"Mirá, Perro lo que dice Ámbito: 26 multimillonarios poseen más dinero que las 3.800 millones de personas más pobres del planeta... pero ¡pará! En el 2017 la fortuna de 43 tipos era superior que la suma de las posesiones de la mitad más pobre de la humanidad…", le dije a mi amigo sin apartar la vista del periódico y continué leyendo: "blá blá blá… los datos de la ONG se basan en datos publicados en la revista Forbes y el banco Credit Suisse… blá blá… aaaaaá… estimó que la riqueza del hombre más rico del mundo, alcanzó el año pasado u$s 112.000 millones. El presupuesto de Etiopia en Salud equivale al 1% de su fortuna. Blá blá blá… la riqueza de los multimillonarios del mundo aumentó u$s 900.000 millones el año pasado, a un ritmo de u$s 2.500 millones por día, mientras que los ingresos de la mitad más pobre de la población cayó un 11%... ¿sigo?". "No –me contestó- mejor dejálo ahí, como decía Bernardito… ¿a vos te parece? Uno porque se distrae, pero dan ganas de vomitar. Esto va de mal en peor. Para colmo este viernes es la conferencia de Davos. ¿A qué van? ¿A ponerse de acuerdo cómo cagar a más gente aun? La verdad es que no entiendo qué buscan estos tipos y a dónde nos quieren llevar. Porque ni siquiera la hacen por derecha. Son los reyes de la evasión, la fuga, y el trabajo esclavo. No hablan de países, sino de jurisdicciones. Y están todo el tiempo viendo dónde posicionarse para que les cierre el negocio: en los países satélites como el nuestro está claro que llevamos la de perder. No hay un criollo que defienda el trapo. Ya lo decía Jauretche: Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende". Mientras yo googleaba a Jauretche en mi teléfono, el Perro seguía con su soliloquio mientras hojeaba Página/12: "Aparte, Davos… no existen más sucios que los suizos. Sepulcros blanqueados, diría el jefe. Siempre manejando guita de cualquier lado, sin preguntas, cuentas numeradas… mirá si será tanta la mugre que al final empezaron a abrir el secreto bancario de vez en cuando. Claro, de vez en cuando la CIA, el Mossad y andá a saber quién más estén de acuerdo. Y pensar que en los 90’s Cavallo llegó a ser la niña mimada de la reunión. Seguro que va Dujovne, para mostrar cómo hizo bien los deberes e incluso ajustó más de lo que le pidió el FMI. Pero quedáte tranquilo que el tiro les sale por la culata… "¿De qué hablás? No te entiendo… ¿Cuál tiro?" le pregunté. "¿No te das cuenta que no les dá? Van a entrar los u$s 10 mil millones del Fondo y van a desdoblar las elecciones para despegarse de Macri. Pero el veranito no les va a alcanzar. En el fondo, no lo dice pero para mí Macri se quiere ir. Es decir: si le ganan le hacen un favor. Que se presente Macos Peña y listo. Juá… ¿Te imaginás una fórmula Rodríguez Larreta y Marcos Peña? Que blanqueen de una vez y se dejen de joder. Otra que la Patagonia Rebelde… no dejan títere con cabeza. Mirá que casi la mitad del país es pobre, nos endeudaron hasta la manija y aun así pueden ganar. ¡Qué país!", señaló mi amigo en tono ofuscado. "Bueno –le dije- vos me hablabas el otro día de San Francisco de Asís y de que me tendría que dar vergüenza pagar lo que pagué mis zapatillas. Tenés razón, y te digo además que están hechas en Indonesia. Entonces, entre la huella de carbono, el posible trabajo esclavo o al menos imposible en términos legales para las democracias centrales, y el precio que las pagué… ¡estas llantas para la iglesia deberían ser satánicas!" Para mi sorpresa, al Perro le cambió la cara y le arranqué una carcajada. "¡Mirá! No te leíste Laudato Sí, pero andás cerca de lo que piensa Francisco. Y hablando de sandalias, cuando tengas un minuto, no te digo que leas la novela pero por lo menos mires la película ‘Las sandalias del pescador’, con Anthony Quinn. Es sobre un Papa ruso que, en los años 60, accede a vender los bienes de la iglesia para paliar la hambruna china y así evitar una guerra termonuclear. Ya te conté el final, pero es una linda clase de geopolítica en tono de novela. Hasta ahora, al margen de los italianos, ya hubo un Papa polaco, un alemán y un argentino. Y los chinos, lejos de pasar una hambruna, está claro que decidieron comerse al mundo y por las buenas, aprovechándose de los falsos postulados del capitalismo: como tienen comprada más deuda del tesoro norteamericano que ninguno, nadie se atreve a acusarlos de dumping porque venden los papelitos de colores del Tío Sam y vuela todo por los aires. Así que todos calladitos y sin chistar. ¿Querés un consejo? Tus pibes son chicos y están a tiempo: buscáles un buen profesor de Mandarín". Vicente Blasco / tiovicenteb@gmail.com

Charlas en el café

Los ricos, los pobres, y los chinos…

Por Vicente Blasco

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: