Reflexionando con compañeros de trabajo sobre cuáles serían los indicadores de la decadencia de una sociedad, no tardaron en aparecer comentarios referidos a la economía, el riesgo país, la inflación, la cultura, la expectativa de vida y tantos otros en los cuales podríamos estar de acuerdo total o parcialmente. Fue cuando terminé de convencerme que hay señales más básicas y por qué no más claras, y a simple vista, que de ser tan comunes escapan a nuestra sensibilidad. La ciudad de Campana, está avanzando a paso constante y firme a una degradación social en todos sus frentes. Basta ver los reclamos vecinales para comprender la dejadez que nos ha invadido en por ejemplo el estado de las calles y el manejo de la basura, sólo por citar los más recurrentes, pero, quisiera tocar uno más grave aún, el respeto al prójimo. A diario vemos situaciones de total incomprensión como estacionarse en rampas para discapacitados, no ceder el paso a peatones y más aún, obligar a apurar el paso a ancianos que a duras penas pueden movilizarse por sí mismo. ¿Y si hablamos de las diagonales?, el criterio de paso podría asemejarse a un duelo del lejano oeste pero con autos en vez de las colt 45. ¿Y las rotondas?, la prioridad de paso termina siendo del que "encara" primero. El paso posterior en esta escala de descomposición sigue en pasar de la irrespetuosidad a la flagelación multisectorial, es aquí cuando el ingenio para perturbar a los demás se materializa en distintos medios, a saber: las motocicletas que hacen acrobacias poniendo en riesgo a cuanto ser vivo se cruce en sus camino, hacer "juntadas" en espacios públicos dejando suciedad, molestando a transeúntes y vecinos, y mi preferido, los autos tunning. Es curioso pensar como los ingenieros automotrices se devanan los sesos tratando de optimizar motores, amortiguación y sistemas de sonido, para que luego el ingenio de la irrespetuosidad nuevamente se materialice en miles de watios que dejan sordos a conductores y vecinos, digamos también que las letras de esas canciones optimizan el vocabularios a un puñado de palabras que mencionan partes del cuerpo humano, como también en modificaciones de motores y amortiguación para hacer cada vez más ruido y preparar autos low cost al mejor estilo Nascar pero con un glamour inversivamente proporcional al conocido de EUA. Ruido, Riesgo e Irrespetuosidad son los indicadores que muestran nuestra degradación, donde el gobierno no es el único responsable pero que en cierta forma termina aceptando con mirada contemplativa ante las limitaciones de los recursos y el condicionante de los votos. Dicho esto, nuestra reflexión debería pasar por qué hacemos para cambiar y si no lo logramos, tendremos que empezar a "tunear" nuestros autos para estar a tono. No quiero entrar en el facilismo de echarle las culpas al intendente/autoridades, pero si me interesaría un debate adulto, profesional y sin egoísmo en el concejo deliberante para definir una ordenanza clara, abarcativa, y por sobre todo, QUE SE CUMPLA. ¿Podemos decir compromiso asumido? Federico Cámara DNI: 23.637.637



Correo de Lectores:

La degradación de nuestra sociedad

Por Federico Cámara

