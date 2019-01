LAEX se prepara para presentar su disco Antipánico

P U B L I C



Se trata de su tercer material discográfico. La cita es el próximo 22 de febrero a las 21 horas en Bisellia Teatro Bar. "Es un disco que está muy bueno porque es muy variado", le contó Sebastián Robledo, voz y guitarra del grupo, a La Auténtica Defensa. No hay dos sin tres, dicen. Y LAEX puede dar fe de ello: después de sus dos primeros discos (el primero se llamó "Bien o mal" y el segundo, "La excusa perfecta"), se están preparando para presentar su tercer material discográfico, titulado "Antipánico". La cita será el próximo 22 de febrero a las 21 en el Teatro Bisellia Bar (Estrada 718), con entrada libre y gratuita. "Nos llevó menos de un año armarlo, es un disco que ya nos agarra más plantados como banda, con mayor evolución musical, con mayor certeza de hacia dónde apuntamos con nuestra música, con mayor trabajo y detalles, tanto en las letras como en su composición musical", aseguran. LAEX es la continuidad de un proyecto que comenzó hace dos décadas. Por entonces, Diego Olivera y Sebastián Robledo formaban parte de "La Parada", pero la banda fue mutando, aparecieron nuevos músicos y así llegó a su actual nombre y conformación, con Seba Robledo (voz y guitarra), Víctor Iturralde (guitarra), Elías Toledo (bajo) y Diego Olivera (batería). "Con Diego somos amigos desde hace muchísimo tiempo y el resto de los chicos se ha incorporado hace relativamente poco tiempo, por lo que empezamos a establecer un vínculo cercano ahora", detalla Robledo, uno de los dos campanenses de la banda (el otro es Elías, mientras que Diego y Víctor son zarateños). "Es una larga historia pero el nombre viene a resumir un poco todo lo que éramos antes (por eso EX) y la evolución que fuimos teniendo como músicos. Viene a ser la ex banda, la ex historia, la excusa perfecta para juntarnos a hacer lo que más nos gusta", agrega la voz de la banda. Si bien aseguran que escuchan mucha música, siempre se sintieron identificados con el rock nacional: "Apuntamos a ese estilo, aunque en nuestro disco van a encontrar toda esa influencia potenciada: un poco de rock, un poco de reggae, un poco de funk. Antipánico es un disco que está muy bueno, porque es muy variado. Sumamos instrumentos que no teníamos antes", remarca Seba. De cara a la presentación que harán en nuestra ciudad, Robledo reflexiona sobre la escena local: "Sentimos que en la zona aún falta explotar un poco ese tema de exposición y que la mayoría de las bandas locales no encuentran dónde tocar y eso hace que empiecen a buscar por otros lados". Como banda se han presentado en el concurso "Rock del País", en el que llegaron a ser finalistas entre más de mil bandas. También en el RockeaBA, que les permitió tocar en La Trastienda. La búsqueda de nuevos horizontes no es fácil: "Es un camino largo y a veces se hace difícil que la gente te conozca, aún cuando hace mucho tiempo que te dedicás a esto", enfatiza Robledo, que en el cierre vuelve a la presentación planificada para el 22 de febrero: "Esperamos que la gente de Campana y alrededores nos acompañe. Para los que no puedan hacerlo, les contamos que estamos actualmente en diferentes plataformas, como Spotify y Youtube. También pueden visitarnos en nuestras redes sociales. En Facebook somos laex.rock y en Instagram, laexrock".



LAEX se prepara para presentar su disco Antipánico

