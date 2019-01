Así lo expresaron los concejales de Cambiemos luego que sus pares de otras bancadas convoquen a una sesión extraordinaria con proyectos que quieren tratar "con el propósito de perjudicar al intendente Abella" y "sin beneficios para los campanenses". "Una vez más, la mezquindad política de la oposición termina perjudicando a los vecinos", enfatizaron los concejales de Cambiemos luego que sus pares de otras bancadas convoquen a una sesión extraordinaria con proyectos que ellos quieren tratar con el propósito de perjudicar al intendente Abella y que no traen ningún beneficio para los campanenses. Los ediles oficialistas también indicaron que "sin considerar lo que el Departamento Ejecutivo envió al Concejo Deliberante y sin consensuarlo con nosotros, el unibloque opositor armó una sesión para tratar sus iniciativas que en su mayoría no tienen sentido, solo intentan de forma reiterada y sistemática atacar al intendente Sebastián Abella". "No son capaces de sentarse a debatir los proyectos que verdaderamente le importan a los vecinos y se dedican a generar chicanas políticas que a los campanenses no les interesan". Ponderaron los legisladores Carlos Cazador; Luis Gómez; Romina Buzzini; Marina Casaretto; Miriam Cazenave; Diego Lis; Norma Ibarra; Christian Amaya; y Andrea Molina. Y finalizaron: "Es vergonzosa la actitud de la oposición de no querer tratar proyectos impulsados especialmente para el beneficio y desarrollo de la ciudad, pero ellos solo se ocupan de ponerle palos en la rueda a la gestión Abella.

Los concejales de Cambiemos se refirieron a la sesión extraordinaria que convocó la oposición para tratar sus proyectos.



Bloque Cambiemos:

"Una vez más, la mezquindad política de la oposición termina perjudicando a los vecinos"

