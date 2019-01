La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/ene/2019 Tras conocerse los nuevos planes de Vidal para los docentes, desde Campana formularon fuertes críticas







Juanita Fornarini, titular de la Federación de Docentes Bonaerenses (FEB), le solicitó a la Gobernación que no siga "desacreditando" a los sindicatos. Vidal prepara varias medidas de efecto para intentar llegar al inicio de clases con los chicos en las aulas. Desde la Unión Docentes Campana (UDC), entidad adherida a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) salieron a criticar los planes de la gobernadora María Eugenia Vidal para los docentes de la provincia que en pocos días deberían iniciar una nueva negociación paritaria. Juanita Fornarini, secretaria general de la UDC, cuestionó al gobierno bonaerense y le pidió no seguir "desacreditando" a los sindicatos como estrategia de mediación. FEB Campana basó sus cuestionamientos en una nota del diario platense El Día, donde se exponen los planes que la Gobernación tiene previstos para su trato con los docentes. En ese sentido, el artículo asegura que la primera propuesta salarial que baraja el Gobierno es idéntica a lo cerrado por los estatales -20 por ciento de aumento más cláusula gatillo hasta junio - aunque estima que, como los docentes quedaron varios puntos abajos de la inflación de 2018, la oferta sería rechazada. Pero Vidal tiene otras cartas bajo la manga para forzar el inicio de clases el 6 de marzo. Entre ellas, la conformación de "mesas educativas distritales" que tendrían como propiedad las mejoras de infraestructura; un timbreo de los funcionarios educativos en febrero; y hasta una marcha "por el inicio de clases" antes del pautado regreso a las aulas. También se buscará que los bloques de concejales de Cambiemos de los 135 distritos bonaerenses presenten proyectos de declaración sobre la importancia de comenzar las clases en tiempo y forma. Otro dardo hacia los maestros llega de un informe que la Gobernación distribuyó entre los diversos distritos, en el que se ataca a las gestiones bonaerenses anteriores y también a los gremios. CRÍTICAS Fornarini cuestionó a Vidal porque la paritaria del 2018 "nunca fue la paritaria una mesa de diálogo, sino imposición", y fustigó que los docentes no hayan gozado de aumento a tiro de la escalada de precios sino "por debajo del índice inflacionario". "Nos siguen desacreditando como gremios al no darnos el lugar de participación reconocido legalmente como ocurrió el año pasado. No participar en los Movimientos Anuales Docentes, en los cambios de currículas de los distintos niveles de la educación, ni en los cambios en las distintas modalidades de educación técnica y agraria, en los equipos de psicología, educación física y secundaria", lamentó Fornarini. Además, la gremialista sostuvo que Vidal "hasta el día de hoy no ha dado respuesta sobre la responsabilidad y causa de la explosión y muerte del auxiliar y vicedirectora de Moreno". "No olvidemos que nuestro país y la provincia poseen leyes como la Constitución y las de educación que, si todos los ciudadanos las conocieran, no solo estaríamos hablando de infraestructura y sueldo docentes, sino también de asegurar a cada niño del país y la provincia el acceso a una educación de calidad y equidad que no es sólo responsabilidad de la labor docente, sino de políticas Educativas inexistentes", concluyó.

Soplan nuevos vientos de tormenta entre la gobernadora y los gremios.



