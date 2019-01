CLÁSICO EMPATE En un partido pendiente de la 13ª fecha de la Superliga, San Lorenzo de Almagro y Huracán igualaron sin goles en un encuentro disputado el domingo en el Nuevo Gasómetro. El campanense Nicolás Blandi fue titular y capitán del Ciclón, pero tuvo una tarde ineficaz, ya que no pudo capitalizar dos muy buenas ocasiones que tuvo a su merced: una palomita que no conectó junto al segundo palo y una media vuelta que se fue apenas ancha. Con este empate, San Lorenzo (que ayer confirmó un nuevo refuerzo con la contratación de Román Martínez) llegó a los 14 puntos y comparte el 22º puesto con San Martín de San Juan. Por su parte, Huracán suma ahora 27 unidades y se ubica en el 4º lugar, a nueve puntos de distancia del líder Racing Club (36). SUB 20: JUEGA ARGENTINA La Selección Sub 20 disputará esta tarde su segundo encuentro del Sudamericano que se está desarrollando en Chile y que brinda cuatro plazas para el Mundial de Polonia y tres para los Juegos Panamericanos de Lima. Los dirigidos por Fernando Batista, que igualaron 1-1 con Paraguay en el debut del domingo, enfrentarán hoy desde las 17 horas a Ecuador, que en la segunda fecha cayeron 3-1 contra Uruguay. Con esos resultados, las posiciones del Grupo B se encuentran de la siguiente manera: 1) Perú (-1), Uruguay y Ecuador, 3 puntos; 4) Argentina (-1) y Paraguay, 1 punto. En tanto, ayer se disputó la tercera fecha del Grupo A: Colombia 1-0 Bolivia y Brasil 2-1 Venezuela. Con estos resultados, las posiciones de esta zona quedaron de la siguiente manera: 1) Venezuela, 6 puntos; 2) Colombia y Brasil, 4 puntos; 4) Chile y Bolivia, 1 punto. BOCA TUVO REVANCHA Después de la derrota frente a Unión, el segundo amistoso de verano le trajo un mejor resultado a Boca Juniors, que derrotó 2-1 a Aldosivi en Mar del Plata con goles de Ramón Ábila y Mauro Zárate en la primera parte (el descuento fue obra de Cristian Chávez en el segundo tiempo). En el equipo dirigido por Gustavo Alfaro se presentaron por primera vez Iván Marcos y Jorman Campuzano, quienes cumplieron una buena tarea en el mediocampo. Además, en el ST debutó el arquero Marcos Díaz. El debut oficial de Alfaro como DT Xeneize será el domingo desde las 21.30 horas, cuando Boca Juniors enfrente como visitante a Newells por la 16ª fecha de la Superliga. SUÁREZ, A RIVER El delantero Matías Suárez dejará Córdoba para incorporarse a River Plate, luego que la institución Millonaria lograse un acuerdo con Belgrano para adquirir el 50% del pase del jugador, que anoche no era de la partida en el clásico frente a Talleres. Súarez, de 30 años, debutó en el Pirata en 2006 y tras dos años en Primera fue transferido al Anderlecht de Bélgica, conjunto en el que estuvo ocho temporadas antes de regresar a Belgrano en 2016. En tanto, Marcelo Gallardo confirmó la lista de convocados para enfrentar a Unión (mañana miércoles a las 21 horas en un partido pendiente de la 12ª fecha de la Superliga) y Leonardo Ponzio seguirá sin reaparecer, mientras que el paraguayo Robert Rojas (primera incorporación del año) concentra por primera vez. PALERMO, DT EN MÉXICO En lo que será su cuarta experiencia como DT de Primera División, Martín Palermo fue anunciado como nuevo entrenador del Pachuca de México. Hasta el momento, el histórico goleador Xeneize había estado al frente de los planteles de Arsenal y Godoy Cruz en nuestro país y de Unión Española en Chile.

Breves: Fútbol

