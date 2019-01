Suplementos deportivos: las 4 preguntas que te tenes que hacer

Para un deportista es fundamental poder realizar entrenamientos intensos y competiciones frecuentes, evitando lesiones y fatiga. Para ello es indispensable una alimentación planificada con las cantidades adecuadas de energía, proteínas, micronutrientes y agua. Además, debe ser adaptada al individuo en cuanto a sus gustos y hábitos, y a los horarios de los entrenamientos y de las competiciones. Hay veces en que los requerimientos son demasiado elevados o las recomendaciones no son suficientes y el deportista debe acudir a la toma de suplementos deportivos en un intento de mejorar su rendimiento deportivo. ¿Cuándo es necesario un suplemento deportivo? Los suplementos deportivos son productos que ayudan a los deportistas a cubrir los requerimientos y objetivos nutricionales. Existen diferentes categorías de los mismos y entre ellos podemos mencionar a las bebidas deportivas, fuentes de hidratos de carbono en polvo como maltodextrinas, geles, barras energéticas y proteicas, fuentes de proteínas en polvo como proteínas del suero, suplementos con vitaminas y minerales, entre otros. ¿Todos los suplementos deportivos dan resultado? Algunos de estos productos están avalados por la evidencia científica como eficaces y seguros. En otros la evidencia científica demuestra que son claramente ineficaces o incluso perjudiciales y en otros casos no existen estudios o los que hay no son concluyentes (Fuente: Ayudas Ergogénicas Nutricionales para las personas que realizan Ejercicio Físico. Documento de Consenso de la Federación Española de Medicina del Deporte, 2012). Por ello, resulta fundamental el asesoramiento a la hora de elegir un suplemento deportivo, y de un seguimiento y supervisión durante la toma del mismo. ¿Todos los suplementos deportivos son seguros? En Argentina, los suplementos dietarios se encuentran incorporados al Código Alimentario Argentino (CAA) desde el año 1998. En el artículo 1381, son definidos como "productos destinados a incrementar la ingesta dietaria habitual, suplementando la incorporación de nutrientes en la dieta de las personas sanas que, no encontrándose en condiciones patológicas, presenten necesidades básicas dietarias no satisfechas o mayores a las habituales" (Fuente: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT). Por otro lado, la ANMAT advierte que, en los últimos años, la creciente modalidad de oferta de suplementos dietarios por Internet y por correo electrónico preocupa a las autoridades sanitarias debido a que, en esas circunstancias, no puede garantizarse la calidad de los productos que se adquieren. Muchos de estos productos no se encuentran debidamente registrados, por lo que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara en lo que respecta a su elaboración, envasado y conservación. Por ello, y teniendo en cuenta los riesgos que ello implica para la salud, no deben consumirse productos de procedencia desconocida que no ofrezcan garantías de inocuidad y aptitud sanitaria. Finalmente, ¿en qué casos es recomendable un suplemento deportivo? Muchas personas que realizan actividad física, tanto intensa como recreativa utilizan suplementos deportivos sin saber exactamente la función, el contenido y sin ser supervisados por un profesional de la salud. Los suplementos deportivos están destinados a un grupo de población que tiene necesidades nutricionales específicas debido a diversos factores como la intensidad y duración del ejercicio, la disciplina deportiva, el momento de la temporada, la edad, la composición corporal y el peso, el ambiente externo en el cual se entrena o compite, entro otros. Lic. Lucía Ramos (MN 7198) Nutricionista del equipo de Crenyf

Imagen ilustrativa



Suplementos deportivos: las 4 preguntas que te tenes que hacer

Por Lic. Lucía Ramos

