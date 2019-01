La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 23/ene/2019 Chocó contra un auto y sufrió heridas en la cabeza







Ocurrió en la esquina de Colectora Norte y Colón. El herido fue trasladado por el SAME al Hospital. En la intersección de Colectora Norte y Colón, chocaron un Volkswagen Gol y una motocicleta Mondial 125. El hecho se registró en la tarde de este martes y tuvo como consecuencia al motociclista herido en la cabeza. Fue trasladado al Hospital Municipal San José por personal médico del SAME. Del operativo de emergencia participaron además el móvil de zona 5 del Comando Patrulla y personal de la Dirección de Tránsito municipal, que ordenó el tráfico en la zona.





#Dato choque en Colectora Norte y Colón, un VW Gol que circulaba en sentido a barrio Del Pino y una Mondial 125 cuyo conductor con un corte en la cabeza fue trasladado al hospital por la ambulancia del SAME, Comando zona 5, Dirección de Tránsito colocó vallados. pic.twitter.com/GqeW7klTGm — (@dantrila) 22 de enero de 2019

