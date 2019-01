La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 23/ene/2019 HCD:

Se postergó la sesión y la Cambiemos cargó duro contra la oposición







A Fraticelli, presidente del HCD, lo acusó de estar sometido a los bloques disidentes. Y cuestionó que el Orden del Día no incluya el tratamiento del veto parcial al Presupuesto, clave para su entrada en vigencia. La presidencia del Honorable Concejo Deliberante decidió postergar la sesión extraordinaria para el próximo martes y el bloque de Cambiemos ardió en furia: aseguró que el titular del cuerpo es un títere de los bloques opositores y hasta llegó a tratar a los ediles disidentes de "haraganes" por no trabajar los proyectos y presentar iniciativas que son inviables desde el punto de vista jurídico. "Ellos tienen un presidente al que le hacen hacer lo que quieren", disparó Cazador al referirse al aplazo de la sesión extraordinaria que iba se había programado para hoy. Aseguró que Osvado Fraticelli, al frente del HCD desde noviembre, "no tiene la menor idea, lo sentaron ahí y le hacen decir lo que se les da la gana a otros sectores". El enojo de Cazador y de toda la bancada a su mando obedece a la falta de participación que, aseguran, Cambiemos está padeciendo en la toma de decisiones del HCD, lo que le impide consensuar no solo la fecha del primer debate legislativo del año sino también su Orden del Día, en el que quiere ver incorporado el veto parcial al Presupuesto 2019 para que pueda de una vez entrar en vigencia. Es un mero trámite administrativo, ya que la oposición carece de los dos tercios de votos para revalidar sus modificaciones por insistencia, pero cuya dilatación hizo perder la paciencia del espacio oficialista. Cazador afirmó que en el HCD hay "cada día un poco más de grieta, menos consenso y menos diálogo", situación de la que es responsable el "único bloque opositor que destrata al resto y se cree dueño del HCD". Y sobre el presupuesto, advirtió que los concejales opositores son "irresponsables" al negarse a tratar una "ordenanza madre" clave para que el intendente pueda gestionar y pagar sueldos. "Un presupuesto con o sin modificaciones hay que ponerlo en marcha. Y no les importa", fustigó el edil, para quien "sí o sí tiene que estar incluido" en la próxima sesión. "La Ley Orgánica es categórica en este tema. Por eso es inexplicable que no lo hayan incluido ni en la primera ni en la segunda convocatoria", señaló el edil. Abella había remitido una carta a Fraticelli durante la segunda semana de enero para que el HCD someta a debate los vetos a los cambios en el Presupuesto impulsados por la oposición. Sin embargo, y pese a que la convocatoria a sesionar llegó más de una semana después, la agenda legislativa propuesta excluía este proyecto. Tampoco lo agregó en la reprogramación. La Ley Orgánica de las Municipales establece en su artículo 68 que "el Concejo podrá ser convocado por el Intendente a sesiones extraordinarias, siempre que un asunto de interés público y urgente lo exija, o convocarse por sí mismo cuando, por la misma razón, lo solicite un mínimo de un tercio del número de sus miembros". "En estos casos, solo el Consejo se ocupará del asunto o asuntos que fije la convocatoria, empezando por declarar si ha llegado el caso de urgencia e interés público para hacer lugar al requerimiento", añade la ley. En ese sentido, Cazador advirtió que su bancada está analizando posibles sanciones legales si la oposición continúa resistiéndose a incorporar el Presupuesto en el Orden del Día. Además, al referirse a los fundamentos de los vetos del intendente, Cazador consideró a los concejales disidentes de "haraganes a los que no les gusta laburar" por imponer cambios en el Presupuesto que no inviables. "Era un verdadero zafarrancho, hecho por alguien que de presupuestos no sabe nada y solo pretende poner palos en la rueda", lanzó. "(Fíjense la) incoherencia con la que se manejan estos chicos: por un lado, presentan diez proyectos en los que le piden al Ejecutivo que haga obras y gaste plata, pero por el otro se niegan a tratar el presupuesto", sostuvo por su parte Miriam Cazenave sobre el temario pautado para la sesión extraordinaria. Justificó el veto parcial de Abella en que las modificaciones eran "incoherentes, irregulares y estaban mal redactadas" y denunció que la oposición busca someter al Ejecutivo a sanciones del Tribunal de Cuentas por gestionar con un presupuesto desactualizado. "Por eso estiran la extraordinaria", sostuvo.

Diego Lis sostiene un ejemplar de LAD al término de una conferencia de prensa de Cambiemos con fuertes críticas hacia la oposición.



