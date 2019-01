La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 23/ene/2019 Fraticelli: "El Intendente vació el Concejo Deliberante y no nos permite funcionar"







El Presidente del HCD, Osvaldo Fraticelli, aseguró que el principal motivo por el que se reprogramó la sesión extraordinaria "es por la falta de recursos básicos para funcionar. Cortaron el servicio de internet por el cual se transmitían las sesiones, los trabajadores siguen sin cobrar sus sueldos, y ni siquiera limpian los baños" aseveró. Tras conocerse la reprogramación de la sesión extraordinaria prevista para hoy que se pasó para el próximo martes; el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Osvaldo Fraticelli, realizó un duro cuestionamiento al Intendente Sebastián Abella, a quien responsabilizó por la imposibilidad de funcionamiento del Cuerpo Legislativo. "El Intendente vació el Concejo Deliberante y no nos permite funcionar. Esa es la verdad y la explicación para esta vergonzosa situación que tiene como perjudicados a los vecinos de Campana, al no poder darse tratamiento a numerosos temas y proyectos de interés para nuestra Comunidad" declaró el titular del HCD". Al respecto, Fraticelli afirmó que el principal motivo por el que se reprogramó la sesión "es por la falta de recursos básicos para funcionar. Cortaron el servicio de internet por el cual se transmitían las sesiones y que garantizan la transparencia ante nuestra sociedad. Tampoco contamos con los proveedores técnicos y profesionales para dichas transmisiones. Paralelamente, los trabajadores siguen sin cobrar sus sueldos y ni siquiera se limpian las oficinas ni los baños. Además se han frenado los pagos a proveedores, que no han cobrado contrataciones efectuadas por la Presidencia anterior". En este sentido, el Concejal a cargo de la Presidencia, dijo que "Abella ha vaciado el presupuesto con un veto cargado de nulidades. Por primera vez en la historia ha dejado al Concejo sin recursos para pagar los sueldos. Todavía siguen sin pagarse los sueldos y aguinaldos de cinco trabajadores". Finalmente, el Presidente Fraticelli afirmó: "Hay temas que son importantes para la Ciudad que Abella no quiere que se traten. A la falta de diálogo le sumó una actitud dictatorial y antidemocrática, tristemente inédita para una ciudad como la nuestra".



"Abella ha vaciado el presupuesto con un veto cargado de nulidades" dijo el presidente del HCD, Osvaldo Fraticelli.



Fraticelli: "El Intendente vació el Concejo Deliberante y no nos permite funcionar"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: