Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ¡A JUNTAR LAS RAMAS! "Barrio La Argentina, calle Viola, vinieron y cortaron las ramas que pasaban para el otro lado del paredón de la calle al puerto. Primero no es época de poda que tanto pregona Campana Verde del lado de ellos la calle que va al puerto dejaron todo limpio. La mugre la dejaron del lado del barrio pasan los autos y tiran basura entre el paredón y los pinos. Urgente limpieza ya hay ratas que vienen del campo Catema", escribe Héctor. YA NO HAY VEREDA "Esta esquina de Berutti y Estrada esta así por varios meses con basuras, roedores muertos y olor a podrido por la basura que tiran vecinos. Ya hice 3 reclamos en CEMAV y está en gestión. Tenemos que bajar a la calle con riesgo de ser atropellados por no poder pasar por la vereda", escribe Leticia. CALLE INTRANSITABLE "Esto es en barrio Federal, la calle está destruida e intransitable. Es la calle Isla Soledad al fondo llegando a la planta depuradora, y encima lavan autos en la esquina y tiran el agua", escribe Jorge. SOBRE LLOVIDO, MOJADO "Así está la calle Río Negro entre Giobellini y Modarelli (barrio Lubo) una vecina podó su árbol hace tres meses y está sobre la calle impidiendo el paso del agua cuando llueve y como los camiones de la fueguina no lo juntan empezaron a usarlo de basurero. Tiran perros muertos, basura, etc. No se puede estar del olor y las ratas andan todo el tiempo, ya se llamó al CEMAV y no nos dan respuesta", muestra Analía. MANDEN EL CAMION "Así estamos con la basura hace unos días que no pasa el recolector, calle Rawson entre Chacabuco y San Lorenzo (Villa nueva). En el barrio andan por otras cuadras suelo encontrarlos cuando me voy a la mañana", escribe Silvia.

23 de Enero de 2019:

Quejas Vecinales

