Honda lanzó la nueva HR-V 2019

Con un estilo renovado y más equipamiento, el rediseño de la nueva SUV referente del segmento ya está en su red de concesionarias. Honda Motor de Argentina presentó recientemente en el mercado local la nueva HR-V 2019. Elegante y deportiva a la vez, con toda la versatilidad y el espacio de un SUV superior, esta evolución de la HR-V incluye un nuevo estilo y mayor equipamiento, para continuar reforzando los atributos ya destacados de este modelo. Versatilidad, Tecnología y Seguridad son los tres pilares que sustentan a la nueva HR-V 2019 producida en la planta de la Ruta 6. Está equipada con un motor I-VTEC™ de 1,8 litros, de 140 CV y 17.5 kgf.m a 4.300 rpm, brindando un mayor equilibrio entre potencia, performance y eficiencia de consumo. En cuanto a su renovación, comenzando por el Diseño Exterior, sus cambios exteriores y estéticos, son: Una nueva parrilla delantera, más ancha y cromada, que recorre toda la zona frontal avanzando sobre los nuevos faros y realzando la identidad visual característica de Honda; nuevos faros más eficientes y tecnológicos, con luces diurnas de rodamiento de LED integradas y ópticas dobles con proyector en la luz baja, permitiendo una iluminación eficiente y definida en diversas condiciones de uso; un nuevo paragolpes que refuerza la robustez de este nuevo modelo e incluye nuevos faros antiniebla; los faros traseros que incorporan dos listones horizontales de LED, con un acabado oscurecido en la parte inferior, brindando una excelente luminosidad y garantizando de esta manera una mayor visibilidad a la distancia y se incorpora luz de giro de LED integrada a los espejos laterales, desde la versión EX; nuevo diseño de llantas de aleación de 17´´, más modernas y deportivas, que presentan un diseño elegante con terminaciones en diamantado y fondo oscuro brillante. Respecto al Diseño Interior, combina sofisticación, funcionalidad y amplitud, con materiales suaves al tacto, una consola central elevada y un panel de instrumentos ergonómico que crea una atmósfera elegante y espaciosa. Entre los cambios internos que presenta este rediseño, se destacan: Nuevas butacas delanteras, con un diseño más moderno y ergonómico para el mayor confort de sus ocupantes; nuevos materiales de terminación, tanto para los asientos tapizados en tela como la incorporación de cuero perforado y costuras dobles para la versión EXL; revestimiento en Piano Black y nuevos porta vasos en la consola central; terminaciones en cromado para los aros de las manijas de puertas internas y parlantes. (versión EXL); la versión EXL incluye un nuevo panel de instrumentos Triple Ring Ambient Meter, con tres arcos iluminados. En materia de confort contempla mejoras en la insonorización, con nuevos aislantes acústicos en puntos estratégicos de la carrocería, reduciendo el ruido de desplazamiento así como el de motor en aceleraciones. Además, la versión EXL contempla un paquete de aislación adicional en puertas y piso, ampliando aún más el confort. Todas las versiones incluyen control de velocidad crucero y sistema bluetooth con manos libres. Por su parte, las versiones EX y EXL incorporan climatizador automático digital táctil mientras que la EXL agrega espejos laterales rebatibles eléctricamente y derecho con función Tilt Down. Ya se encuentra disponible en toda la red oficial de concesionarias de Honda en el país, incorpora una nueva opción de color: Cosmic Blue, que se suma a los ya disponibles Taffeta White, Lunar Silver, Modern Steel y Carnelian Red. El precio sugeridos de lanzamiento: $1.050.000.- versión EXL; $975.000.- versión EX y $895.000.- versión LX. De esta manera, Honda Motor de Argentina continúa apostando en su compromiso con el país ofreciendo una amplia gama de modelos para todos los seguidores de la marca, y reforzando su presencia en el segmento SUV, con un nuevo modelo de producción local que continúa evolucionando.

Una nueva parrilla delantera avanzando sobre los nuevos faros realza la identidad visual característica de Honda



Versatilidad, Tecnología y Seguridad, tres conceptos que definen a la nueva HR-V 2019: - Sistema de asientos traseros ULT, exclusivo de Honda, que contemplan tres modos de utilización: Utility (permite rebatir los asientos traseros y tener una superficie totalmente plana para acomodar el equipaje); Tall (proporciona un espacio para acomodar objetos altos en el piso) y Long (para el transporte de objetos largos, rebajando también el respaldo del asiento del pasajero delantero). - Nueva pantalla multimedia de 7´´, compatible con la interfaz Android Auto™ y Apple CarPlay ™, buscando priorizar la información en pantalla con botones virtuales fáciles de acceder para evitar distracciones al volante. Mediante estos sistemas, se puede enlazar los teléfonos celulares funcionando como un espejo en la pantalla del vehículo ofreciendo la posibilidad de acceder a algunas de las aplicaciones como mapas de navegación, mensajes de texto, música y noticias (EX y EXL -la versión LX está equipada con monitor audio de 5´´). Además, se incluye la configuración en tres ángulos de visualización de la cámara de estacionamiento trasera para todas las versiones. - Para garantizar tanto la performance como la seguridad, donde este modelo obtuvo por parte de Latin NCAP la máxima calificación posible con 5 estrellas, tanto en protección de pasajeros adultos como niños, todas las versiones incluyen sistema de control de tracción y estabilidad VSA (Vehicle Stability Assist), dirección asistida eléctricamente EPS (adaptable al movimiento), asistente para arranque en pendientes HSA (Hill Start Assist), freno a disco en las cuatro ruedas con sistema antibloqueo ABS, sistema de distribución de frenado (EBD), freno de estacionamiento eléctrico (EPB) y sistema Brake Hold (retención de freno). - Estructura de la carrocería con ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE™) II, desarrollada con acero de alta resistencia que dispersa la energía en caso de un impacto para aumentar la protección de los ocupantes. - La versión LX incluye airbags frontales para conductor y acompañante, mientras que la EX suma airbags laterales delanteros y además, a los airbags ya mencionados en la versión EXL se completa con los laterales de cortina.

Honda lanzó la nueva HR-V 2019

