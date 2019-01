Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del miércoles, 23/ene/2019. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del miércoles, 23/ene/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

SE VENDIÓ PRISMA El grupo inversor norteamericano Advent International adquirió el 51% del paquete accionario de Prisma, la empresa que controla a la principal operadora de medios de pago electrónicos y tarjetas de crédito Visa, por unos u$s 700 millones, según adelantaron fuentes de los bancos propietarios de la compañía controlante de la tarjeta de crédito a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Así el 70% de las operaciones de pago con dinero electrónico de la Argentina pasará a estar controlada por esta firma. La transacción se realizará con el 60% al momento de la transferencia de acciones y el 40% restante a cinco años de plazo, agregaron las fuentes. Prisma cumplió así con el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que oportunamente instó a los bancos controlantes de esa compañía a "desinvertir" y desprenderse de las acciones de la tarjeta, luego de que en agosto de 2016, el organismo encontrara abuso de posición dominante vertical en el mercado. REAPARECIÓ CAVALLO El exministro de Economía Domingo Cavallo recomendó al Gobierno "reconocer el carácter bimonetario" de la Argentina, medida que consideró "crucial para el diseño de cualquier política de estabilización". "Si el Gobierno anticipa que reconocerá el carácter bimonetario de derecho de la economía argentina, cuando algún factor interno o externo induzca a la gente a trasladar sus ahorros de pesos a dólares, podrá mantener esos dólares depositados en el país", sostuvo el exfuncionario, en su blog. En ese sentido, explicó que el Banco Central "ampliaría así su caja de herramientas monetarias, ya que controlaría la base monetaria en pesos y la base monetaria en dólares, dos sistemas de encajes legales y la posibilidad de determinar dos tasas de interés de intervención". DIPUTADA AYALA La Cámara Federal de Resistencia confirmó ayer el procesamiento con prisión preventiva de la diputada nacional de Cambiemos por Chaco Aída Ayala, quien calificó la medida de "arbitraria" y "escandalosa". "Siempre he dicho que no me escudo en los fueros, ni me escudaré. Ejerzo mi defensa jurídica y mis abogados han apelado porque la decisión que ha tomado la Cámara es arbitraria", afirmó. La legisladora de la UCR está acusada de integrar una asociación ilícita que lavaba dinero a través de contratos irregulares con una firma de recolección de residuos de Resistencia, en momentos en que se desempeñaba como intendenta de esa ciudad. El 27 de diciembre pasado, a pedido de la defensa de Ayala, la Cámara de Casación Penal había anulado la prisión preventiva dictada por la Cámara Federal y ordenado a esta última que fundamente esa decisión. Finalmente, la Cámara Federal ratificó el procesamiento y pedido detención previo desafuero de la diputada oficialista, al advertir sobre la posibilidad de que entorpezca la investigación. "En este momento no hay ninguna medida ordenada por la Justicia que yo pueda obstruir", retrucó la legisladora radical en declaraciones a la prensa.

