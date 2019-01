Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del miércoles, 23/ene/2019. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del miércoles, 23/ene/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: ”La música es el arte más sincero” Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

DÍA NACIONAL DEL MÚSICO En el 2014 la Cámara de Senadores convirtió en ley un proyecto que declara al 23 de enero de cada año Día Nacional del Músico, en conmemoración al nacimiento del compositor nacional Luis Alberto Spinetta. Considerado uno de los padres del rock argentino. Fue líder de los grupos Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto. La Auténtica Defensa entrevistó a la intérprete Carolina Carrera en el marco del Día Nacional del Músico que se celebra este 23 de enero. Cuenta sus comienzos, su última participación en el Pre Cosquín, sus metas y consejos a los jóvenes. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer expresa "en la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad". Y la artista campa-nense Carolina Carrera da prueba de eso; "seguiré trabajando día a día en este camino de la música y el canto haciendo lo que amo, siendo intérprete, música y cantante; aseveró en una entrevista con La Auténtica Defensa. Luego de 14 años, la cantante se presentó por tercera vez en el Pre Cosquín 2019, "volví con otra madurez tanto a nivel personal como profesional". Durante los dos días del certamen fue acompañada por Miriam Migueles en piano e Ivana Cordero en percusión. El sábado primero de diciembre resultó finalista mientras que el domingo 2 se consagró ganadora en el rubro para representar a la Sede Alberti en la provincia de Córdoba y por supuesto a nuestra ciudad. Seguidamente, el 12 de enero participó junto a las sedes de Entre Ríos, Mendoza, La Rioja, Bs As, La Pampa y Santa Fe. "Fue una experiencia maravillosa, única y con un nivel muy alto de cantantes. No pasé a la final pero me traje ese regalo del universo y llegué hasta ahí nuevamente, guardando lo vivido en mi corazón y trabajando para seguir intentando cumplir este sueño". Carrera estudia música desde muy pequeña, comenzó con el piano a los 5 años. En su adolescencia incursionó en conservatorios de la provincia de Buenos Aires. "Siempre me sentí atraída por la música y me gustó explorar en diferentes rubros como los son conjunto vocal e instrumental, dúo vocal y solista". Luego de terminar el secundario se graduó como "Profesora de Arte en Música" en la Escuela de Arte de Campana. Fue integrante de varios grupos folclóricos de la zona como "Nokaiku", "Artenativa" y actualmente "Warmipura". "Mi estilo podría definirlo como un folclore no tradicional, es decir, folclore fusión o de proyección; donde además de elementos del género se entremezclan otros ritmos como lo es el jazz, pero sin perder la esencia que tiene nuestro folclore. Otro género musical que ya ha cantado, pero le gustaría incursionar más, es el tango. La música es mi vida, es parte de mí ser, mi cable a tierra y compañía en todo momento. La música es comunicar, es decir, a través de un instrumento, es el arte más sincero". La intérprete ha participado en los torneos Buenos Aires la Provincia en los rubros solista y conjunto vocal e instrumental obteniendo la medalla de oro en el año 2000. En el 2001 y 2004 pisó por primera vez el escenario Atahualpa Yupanqui en la Plaza Próspero Molina en Cosquín, ganando en aquel momento en la sede de Campana que organizaba la familia Stecconi. El Pre Baradero fue otro de los certámenes que marcó su carrera participando con el conjunto vocal e instrumental Artenativa donde llegó a la final y salió segundo el grupo entre los mejores conjuntos folclóricos del país, "logros enriquecedores para cualquier músico y artista". La música la ha llevado por maravillosos caminos y escenarios como Café Tortoni, Teatro de diarios y revistas en Capital. Campana, Baradero, Zárate, San Fernando, Pilar y Alberti fueron algunas de las ciudades donde tuvo el gusto de cantar, también en peñas en la provincia de Salta y Córdoba. Sus profesores que marcaron la formación fueron Alejandra Maiola, quien además de aprender piano, la invitó a formar parte del coro municipal de música de niños. También menciona a Claudio Volpi con quien tomó sus primeras clases de canto y a Mariana Naciff quien vivía en Capital y cuando viajaba a Campana tomaba algunas clases con ella. En el ámbito del folclore, Hugo Correa la ayudó mucho en sus comienzos, como así también Hernán Casanova en la parte escénica. A nivel musical; "Campana siempre tuvo excelentes artistas y hay mucha cultura en nuestra ciudad. Campana tiene una Escuela de Arte con profesionales de primer nivel y actualmente desde hace un año una Escuela de Música de la cual soy parte, donde jóvenes a partir de los doce años tienen la posibilidad de iniciarse en la música de forma gratuita, equipada con todos los instrumentos necesarios para que puedan aprender", cuenta. A los jóvenes que se inician y sueñan con dedicarse a la música les diría "que se capaciten, estudien, que cada escenario es una experiencia más para crecer día a día en la música, que no se detengan ante el primer obstáculo, que no existen los fracasos, cada paso que damos por pequeño que sea si somos constantes nos lleva al éxito y hay que seguir adelante". En el cierre de la charla Carrera se define como una mujer apasionada; mamá, profesora, cantante, que persigue sueños y nunca se rinde. Una mujer soñadora y perseverante, que si se cae se levanta, se sacude y sigue adelante, una docente que intenta transmitir esa misma pasión a sus alumnos y ama la vida con todos sus matices. "Tengo muchos proyectos y metas en mente que aún no se cumplieron como grabar mi primer CD y ganar el Certamen Pre Cosquín llegando de esa forma a formar parte del festival folclórico más importante del país". Luego agrega "creo que los sentimientos siempre están en cada letra, en cada canción seleccionada, es muy importante para un artista ponerse en la piel del autor-compositor de un tema, vibrar con cada sonido, saborear cada frase de una obra musical y transmitir a las personas lo que uno expresa a través de la música".



