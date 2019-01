Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 23/ene/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 23/ene/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

¿AGENCIA DE DEPORTES? Según informa la web Epechtosport.com, el presidente Mauricio Macri y el secretario de Deportes, Diógenes de Urquiza tienen elaborado y listo para su promulgación un DNU para degradar la Secretaría de Deportes en una Agencia, situación que permitiría privatizar, arancelar o incluso vender bienes estatales. La investigación del periodista Ernesto Rodríguez III revela el documento que el Gobierno ya hizo circular por distintas dependencias estatales y que se encuentra en poder de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) para que entregue un dictamen de aprobación. AUS OPEN: NADAL Y TSITSIPAS El primer Grand Slam del año ya tiene a sus dos primeros semifinalistas en el torneo masculino: el español Rafael Nadal, que superó en sets corridos a Frances Tiafoe en Cuartos de Final, y el griego Stefanos Tsitsipas, que luego de derrotar a Roger Federer en Octavos, eliminó al español Roberto Bautista Agut por 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6. Del choque entre Nadal y Tsitsipas saldrá un finalista. Por el otro lado del cuadro, los semifinalistas restantes se definían en la madrugada de hoy con los duelos entre Milos Raonic vs Lucas Pouille y Novak Djokovic vs Kei Nishikori. En tanto, en la rama femenina, las primeras dos semifinalistas son la checa Petra Kvitova (6-1 y 6-4 a la australiana Ashleigh Barty) y la estadounidense Danielle Collins (2-6, 7-5 y 6-1 a la rusa Anastasia Pavliuchenkova). Anoche se cerraban los Cuartos de Final: la japonesa Naomi Osaka se medía con la ucraniana Elina Svitolina, mientras que la estadounidense Serena Williams jugaba ante la checa Karolina Pliskova. MAYER, EN SEMIS En tanto, en el certamen de Dobles masculino de este Abierto de Australia, el correntino Leonardo Mayer, en pareja con el portugués Joao Sousa, accedió a semifinales tras vencer a Raven Klaasen (Sudáfrica) y Michael Venus (Nueva Zelanda), sextos favoritos. A esa misma instancia buscaba anoche avanzar el marplatense Horacio Zeballos, que forma dupla con el polaco Lukasz Kubot, con quien enfrentaba a la pareja estadounidense compuesta por Ryan Harrison y Sam Querrey. JAGUARES EN URUGUAY La preparación de Jaguares para la temporada 2019 del Super Rugby continúa esta semana en Montevideo, donde mañana jueves el equipo ahora dirigido por Gonzalo Quesada jugará un amistoso frente al seleccionado de Uruguay. La franquicia argentina iniciará su cuarta participación en el Súper Rugby el próximo sábado 16 de febrero frente a Lions en el estadio de Vélez Sarsfield. Será un temporada que transcurrirá con el Mundial de Japón 2019 (comienza el 20 de septiembre) en el horizonte. BÁSQUET: LIGA NACIONAL En una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet, Peñarol de Mar del Plata superó por 75 a 68 a Gimnasia de Comodoro Rivadavia. En el Milrayitas no jugó el alero campanense Juan Martín Fernández, quien sí lo hizo en el partido por la Liga de Desarrollo (aportó 11 puntos) En tanto, en Bahía Blanca, Weber Bahía derrotó 68-63 a Instituto de Córdoba, mientras que Estudiantes de Concordia se impuso 77-70 como visitante sobre Olímpico de La Banda de Santiago del Estero. El líder de la competencia es San Lorenzo, que está invicto y tiene registro 9-0. Detrás aparecen Regatas de Corrientes (8-3), Gimnasia de Comodoro Rivadavia (7-3), Obras Sanitarias (7-3), Ferro Carril Oeste (7-3) y Boca Juniors (6-3).

