Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 23/ene/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 23/ene/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







EMILIANO SALA, DESAPARECIDO El futbolista argentino Emiliano Sala (28 años) se encuentra desaparecido luego que se perdiera todo tipo de contacto con el avión que lo transportaba desde Nantes (Francia) hasta Cardiff (Gales). El delantero santafesino estaba siendo figura de la Liga de Francia (12 goles en 16 partidos) y gracias a ese rendimiento fue adquirido por el Cardiff City (de la Premier League) en una cifra cercana a los 17 millones de euros. Sala ya había estado en Cardiff y firmado su nuevo contrato. Pero antes de comenzar los entrenamientos en su nuevo club solicitó permiso para regresar a Nantes. Para ello, uno de los dueños del Cardiff puso a disposición su Piper PA-46 Malibú, el avión que desapareció en la noche del lunes y que es buscado intensamente en el Canal de la Mancha, en la zona cercana a la costa de Guernsey. El futbolista nació en Cululú, provincia de Santa Fe, el 31 de octubre de 1990, pero toda su carrera profesional la desarrolló en Francia: jugó en Orleans (2012/13) y Niort (2013/14) antes de llegar a la máxima categoría de ese país. Pasó por Burdeos, Caen y desde 2015 fue una de las figuras de Nantes (48 goles) hasta su traspaso a Cardiff. SUB 20: PERDIÓ ARGENTINA La Selección Sub 20 perdió ayer en su segunda presentación del Sudamericano de Chile al caer 1-0 frente a Ecuador por la tercera fecha del Grupo B. De esta manera, el combinado dirigido por Fernando Batista suma apenas un punto, producto de su empate ante Paraguay (quedó libre en la primera fecha). Por eso, mañana necesitará una victoria frente a Uruguay para seguir con chances de avanzar al hexagonal final. Al cierre de esta edición, Paraguay se medía con Perú, mientras las posiciones del Grupo B estaban de la siguiente manera: 1) Ecuador, 6 puntos; 2) Perú y Uruguay, 3 puntos; 4) Argentina y Paraguay, 1 punto. En tanto, hoy se disputará la cuarta fecha del Grupo A con los siguientes partidos: Bolivia vs Venezuela (17.10) y Chile vs Brasil (19.30). Las posiciones de esta zona son: 1) Venezuela, 6 puntos; 2) Brasil y Colombia, 4 puntos; 4) Chile y Bolivia, 1 punto. JUEGA RIVER Esta noche, desde las 21 horas, River Plate recibe a Unión de Santa Fe en un partido pendiente de la 12ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. El Millonario llega a este encuentro tras perder 1-0 con Defensa y Justicia el pasado sábado (pendiente de la 8ª fecha) y busca recuperarse para crecer en la tabla: comparte junto a su rival de esta noche la 11ª posición con 19 puntos. La formación que dispondría Marcelo Gallardo para recibir al Tatengue sería con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios y Juan Fernando Quintero; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto. NUEVO REFUERZO "PINCHA" El defensor chileno Gonzalo Jara se convirtió en el cuarto refuerzo de Estudiantes de La Plata para este 2019. Tras finalizar su contrato con la Universidad de Chile, el marcador central de 33 años llega al "Pincha" como jugador libre. Anteriormente, Estudiantes ya había incorporado a Edwar López (Atlético Huila), Enzo Kalinski (Banfield) y Manuel Castro (Montevideo Wanderers). Mientras que Álvaro Pereira volvió de Cerro Porteño.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: