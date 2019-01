La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/ene/2019 Rubén Romano: "De esta situación sólo se sale con mucho trabajo y la participación de todos"







El Concejal y referente de Unidad Ciudadana recorrió el barrio Lubo. Además del diálogo con los vecinos y la recepción de reclamos por parte de los habitantes del lugar, participó de una actividad para los más chicos. "Representan el futuro por el que debemos comprometernos y trabajar para garantizarles un porvenir", dijo el edil. Un fin de semana con una agenda cargada de actividades. El Concejal del PJ - Unidad Ciudadana, Rubén Romano, visitó el barrio Lubo y dialogó con la gente, además de compartir actividades recreativas especialmente organizadas para toda la familia. "Nuestra tarea es la de siempre. Caminar por cada calle de nuestra Ciudad para tomar contacto con la gente. Ellos son quienes mejor saben cuáles son las necesidades del barrio. Solo basta con escucharlos, algo que el Municipio no hace, para saber cuáles son sus demandas y resolverlas" aseguró el edil, quien estuvo acompañado por compañeros de bloque, integrantes del Partido Justicialista y miembros del equipo técnico de Unidad Ciudadana. Pero además de un listado de reclamos para ser presentados en el HCD, Romano compartió una grata actividad junto a una gran cantidad de chicos y sus familias, quienes participaron de un encuentro recreativo. "Es un plus que le pusimos a esta visita. Esas pequeñas sonrisas son el mejor premio que me llevo. Pudimos colaborar con algunos juguetes, y disfrutamos junto a ellos de los juegos, una merienda y murgas. Quiero agradecer a todas las familias del barrio por acompañar y soñar que un país con niñas y niños felices es posible. Ellos representan el futuro por el que debemos comprometernos y trabajar para garantizarles un porvenir". Por último, el Concejal y referente de Unidad Ciudadana sostuvo que "cuando decidí participar en política, sabía que había otra forma de contribuir. Yo elijo ésta. Cerca de la gente y lejos de los agravios. Mi único objetivo es ayudar a mis vecinos en un momento sumamente difícil, donde la inflación, las tarifas y la falta de empleo conviven en lo local con un deterioro de los barrios, gastos innecesarios y prioridades erróneas que benefician a quienes tal vez no lo necesitan, y siguen postergando a aquellos que viven olvidados. Pero siempre se puede revertir el presente por más desfavorable que sea. De esta situación sólo se sale con mucho trabajo y la participación de todos, de eso estoy seguro, y por eso los invito a sumarse y construir una Ciudad mucho mejor, y para todos".



Gran convocatoria familiar en el barrio Lubo.



