De milagro no hubo un accidente múltiple en Panamericana

Un auto ingresó en contramano por la bajada de la Ruta 9 a la altura de la vieja estación de servicio y el ex parador "El Cacique" de colectora norte y Colón. Pronto se licitan los derivadores del puente sobre Ruta 9 entre Varela y Rivadavia para evitar los cruces y giros a la izquierda. "De milagro no hubo un accidente gravísimo en el día de ayer (por el martes) en la bajada de Panamericana a Colectora Norte, antes del Arco. Un vehículo se metió por la bajada en dirección a CABA, en contramano, y recién paró cuando llegó a la mano rápida de Panamericana, donde frenó y el conductor se bajó del auto a hacer señas", escribió a nuestra redacción un lector de La Autentica Defensa. Según nuestro amigo, varios autos frenaron de emergencia a centímetros del despistado conductor en contramano, y sólo de milagro no estamos lamentando un grave accidente. "Dado que claramente sólo es cuestión de tiempo para que lamentemos el accidente que aún no ocurrió, solicito al Municipio que de forma inmediata señalice de manera inequívocamente visible, el peligro y la prohibición de ingreso, y también pida la anulación de esa bajada que a todas luces está fuera de cualquier normativa", culminó nuestro amigo quien también se tomó el trabajo de enviarnos fotos del lugar. Al respecto, consultamos al Director de Tránsito Municipal. "Esa es una bajada que no suma. No es ilegal porque está hecha en un territorio en el que Campana no tiene jurisdicción: tanto la Panamericana como sus colectoras no son de nuestra jurisdicción, y lo que está entremedio, como lo es esta bajada, tampoco. Tal vez en los años ’70, cuando había menos tráfico tal vez se haya hecho ese by pass para no congestionar la zona del Arco, y descargar antes, o haya sido funcional al ex parador "El Cacique". Pero ahora ya no tiene sentido y suma peligrosidad", señaló Alejandro Barja y continuó: "Es buena la observación del vecino, y de mínima, me comprometo a mejorar la señalización del lugar lo antes posible con la compra de cartelería, lo que tarda unos días. De máxima, intentaremos hacer las gestiones pertinentes para que se considere anular esa bajada, aprovechando que pronto se lanzará la licitación para intervenir los derivadores del puente sobre Ruta 9 entre Varela y Rivadavia, y así evitar los giros a la izquierda ahí arriba, empalmando con la obra de ampliación y refuncionalización de la Av. Rivadavia entre Ruta 9 y la rotonda de Ruta 6".

Según nuestro lector, el vehículo ingresó a Panamericana en contramano y paró cuando estaba sobre el carril rápido





La peligrosa bajada está habilitada desde los años ‘70, y era funcional al ex parador El Cacique



