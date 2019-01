Disputó dos partidos de 50 minutos en el Carlos Vallejos. Los titulares cayeron 2-0. El sábado, el Auriazul se medirá con San Martín de Burzaco. La pretemporada de verano de Puerto Nuevo va dejando atrás los exigentes trabajos físicos y de a poco va sumando minutos de fútbol de cara al inicio de la segunda rueda del campeonato de la Primera D (el Portuario jugaría el sábado 2 de febrero contra Atlas en General Rodríguez). Así, los dirigidos por Carlos Pereyra se midieron ayer con la Reserva de Villa Dálmine en un amistoso que se disputó en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. El ensayo se dividió en dos partidos de 50 minutos cada uno (con tiempos de 25) y el balance para el Auriazul no fue el mejor, no sólo porque los titulares cayeron 2-0, sino porque mostró desconexiones importantes en la primera parte. En ese primer encuentro, Puerto Nuevo formó con Leandro Bonet; Julián Sprovieri, Santiago Correa, Joaquín Montiel; Enzo Moreno, Kevin Redondo, Oscar Peñalba, Nahuel Banegas; Carlos Tapia, Nazareno Gómez (ST Agustín Monteleone) y Mauricio Ruiz. En tanto, la Reserva de Villa Dálmine, dirigida por Martín Piñeyro, alistó a Dylan Salles; Leandro Pérez, Leonel Montani, Francisco Lavielle, Marco Castrellón; Santiago Antivero, Camilo González, Nahuel Núñez, Santiago Patroni; Valentín Umeres y Joel Cerrudo. En los 25 minutos iniciales, los chicos Violetas manejaron mejor el balón y encontraron espacios para moverse ante la presión que intentaba ejercer el Portuario. De hecho, a los 5 minutos, Cerrudo marcó el primer gol de la tarde ante un equipo al que le costó soltarse, presumiblemente por las cargas físicas que arrastra el Portuario de la parte más exigente de esta pretemporada. En la segunda mitad, los dirigidos por "Jetín" Pereyra se ordenaron mejor, ajustaron la cohesión entre líneas, empezaron a ganar pelotas divididas y así se fueron adueñando del trámite. Incluso, tuvieron situaciones claras para alcanzar el empate (la mejor fue un remate de Banegas que salió pegado al palo). Aunque sobre el final, en una jugada aislada, Camilo González marcó el 2-0 tras recoger un rebote y colocar la pelota contra un palo con un ajustado remate desde la medialuna del área. Después de esos primeros 50 minutos, se disputó un segundo encuentro con el mismo formato y con otra victoria Violeta, esta vez por 1-0. Para este segundo bloque del ensayo, Puerto Nuevo presentó a Rodrigo Ponce De León; Matías Cerisola, Lautaro Cuenos, Enzo Cáceres, Ángel Ramón; Facundo Ferulano, Alan Flores, Marcelo González, Juan Cruz Sbarra; Tomás Fumeau y Brian Figueroa. En tanto, la Reserva de Villa Dálmine también cambió por completo su formación y alistó a Bruno Sánchez; Juan Motroni, Matías Benítez, Valentín Guidi, Álvaro Tes; Eric Perazzo, Valentín Vitteta, Fernando Rodríguez, Lucas Zárate; Gonzalo Leguizamón y Agustín Machado. Los trabajos del Auriazul continuarán hoy y mañana en el estadio Carlos Vallejos, mientras que el sábado habrá un nuevo amistoso, esta vez frente a San Martín de Burzaco como visitante. AUSENCIAS En este amistoso de Puerto Nuevo no estuvieron presentes Orlando "Pampa" Sosa (se sumó más tarde al entrenamiento por cuestiones personales) y Gonzalo Leizza (molestias en uno de sus talones). A su vez, Nicolás Colombano sigue avanzando con la rehabilitación del desgarro que sufrió en el inicio de la pretemporada y en el cuerpo técnico esperan que la próxima semana ya trabaje a la par de sus compañeros. Por su parte, Nicolás "Mudo" Rodríguez padece un esguince de rodilla que lo ha marginado de los entrenamientos.

JOAQUÍN MONTIEL DISPUTA LA PELOTA ANTE SANTIAGO ANTIVERO.





SANTIAGO CORREA, EN ACCION DURANTE EL AMISTOSO ANTE LA RESERVA VIOLETA.





ANTE LA AUSENCIA DE COLOMBANO POR LESIÓN, ENZO MORENO ESTÁ JUGANDO COMO CARRILERO POR DERECHA. "ESTOY MUY CONTENTO DE VENIR ACÁ" El delantero Nazareno Gómez contó sus primeras sensaciones tras incorporarse a Puerto Nuevo. Después de la primera rueda y tras la salida de Diego Pertossi, el DT Carlos Pereyra busca variantes ofensivas. Y en ese aspecto ha incorporado a Nazareno David Gómez, delantero sampedrino de 21 años que ayer fue titular en el amistoso frente a la Reserva de Villa Dálmine (ya había jugado también ante Defensores de Belgrano el pasado sábado). "Estoy muy contento de venir acá. Esto es un nuevo desafío para mí, una linda oportunidad. Vengo a sumar y espero conseguir cosas buenas en Puerto Nuevo", le contó el atacante a LAD ayer en el Carlos Vallejos. Sobre sus características, el delantero que comenzó a jugar en La Esperanza de San Pedro y que luego pasó a Las Palmeras de Río Tala (equipo con el que llegó a Octavos de Final del último Torneo Federal C) explicó que se considera "un jugador rápido, que siempre está buscando el gol, pero que sale a pivotear para descargar en los compañeros". Ahora, deberá enfrentarse y acostumbrarse a la rudeza que ofrecen los partidos de la Primera D, aunque ya trae experiencias en sus espaldas: "La Liga de San Pedro también tiene un juego de mucho roce, pero no me preocupo por eso. Yo tengo que demostrar lo que sé hacer y resultarle positivo a este equipo", asegura. En cuanto al recibimiento que le dieron sus nuevos compañeros en Campana, Gómez contó: "Es un plantel lindo, con el que me siento muy cómodo. Los chicos me recibieron muy bien". Y luego agregó que ya absorbió cuál es el objetivo que se ha planteado este Puerto Nuevo: "El objetivo es el ascenso. Este plantel trabaja para eso y vamos a tratar de conseguirlo".

NAZARENO GÓMEZ MANIOBRA EN EL AMISTOSO DE AYER ANTE LA MARCA DE TRES JUVENILES VIOLETAS.



Primera D:

Puerto Nuevo sumó minutos de fútbol ante la Reserva de Villa Dálmine

