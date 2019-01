La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/ene/2019 Súplica de abundancia

Por Claudio Valerio







Cada día, debemos agradecer el regalo de vivir, por lo que podemos decir una breve oración, pero que es muy completa. En primer lugar pediremos las bendiciones básicas para pasar un día fructuoso: salud y fortaleza en nuestro cuerpo, amor en el corazón, y paz en nuestra alma. En segundo lugar, y no por ello le restemos importancia, pediremos que toda nuestra persona esté protegida por la ternura de un Dios que nos ama y acompaña. "Señor amado, soy obra de tus manos de Padre. Tú me formaste en el seno de mi madre, y mi vida es un regalo de tu amor sin límites. Te doy gracias por la vida, que es un milagro, y te pido que me bendigas en abundancia. Entra en mi interior y libérame de toda perturbación, para que conozca tu paz maravillosa. Derrama en mí tu amor, que sana todas las heridas. Penetra en mi cuerpo con tu fuerza, y libérame de toda enfermedad. Enséñame a querer a los demás y a desarrollar todos los dones que me diste. Protégeme de todo mal y acompáñame siempre con tu ternura de Padre. Amén". Un texto entrega toda su riqueza, cuando por la repetición descubrimos su perfecta adecuación a nuestras necesidades, por lo que debemos adquirir el hábito de rezar.

Claudio Valerio. Foto: Archivo.



