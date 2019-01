La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/ene/2019 Saudi Steel Pipe Company ya es de Tenaris







Es una fábrica de tubos con costura y tiene una capacidad de producción de 360.000 toneladas por año. La operación se anunció esta semana a un precio de u$s 141 millones por el 47.79% de las acciones. Tenaris comenzó a consolidar los resultados de Saudi Steel Pipe Company (SSP) a partir del 21 de enero de 2019. Según se comunicó a la prensa, con esta operación "Tenaris espera expandir tanto su presencia industrial en el Reino de Arabia Saudita, uno de los mercados más grandes para productos petroleros (OCTG) y de tubería para ductos (Line Pipes). Tenaris ya tenia actividad industrial en Arabia Saudita desde 2010, con una planta de roscado en la ciudad de Dammam, desde donde abastece a Saudi Aramco. Esa fábrica cuenta con una capacidad para producir 35.000 toneladas de tubos OCTG. De manera significativa su presencia en el Arabia Saudita, uno de los mercados más grandes de productos tubulares para la industria petrolera (OCTG, por su sigla inglesa) y de tubos de conducción. También aumentará el rango de productos que provee a Saudi Aramco, la compañía nacional de petróleo y gas. "Tenaris y SSP tienen muchas sinergias y juntos se convertirán en un proveedor integral, que cubrirá la gama completa de productos requeridos por Aramco", explicaron fuentes del sector. Sumados, los portfolios de Tenaris Saudi Arabia y SSP ofrecerán una gama más amplia de productos, y agregarán tubos soldados, posibles conectores, tubos comerciales y un mayor rango de tubos de conducción a la oferta ya existente de Tenaris. Además, incorporarán más servicios locales tales como revestimiento y doblado de tubería. El complejo productivo de SSP está ubicado en la provincia oriental del Reino de Arabia Saudita y tiene una capacidad de producción de 360.000 toneladas por año. La sociedad, que comenzó a operar en 1980 y atiende segmentos energéticos, industriales y comerciales, está calificada para suministrar productos a las principales empresas petroleras nacionales de la región, incluida Saudi Aramco. Tenaris cerró la operación pagando u$s 141 millones por el 47.79% de las acciones de la compañía que produce unas 360 mil toneladas anuales de tubos con costura. Así, cuatro funcionarios nominados por Tenaris fueron nombrados como nuevos miembros del Consejo de Administración de SSP. Adicionalmente, el Consejo de Administración de SSP designó a Mariano Armengol, un alto ejecutivo de Tenaris, como director gerente y director ejecutivo de SSP. La firma ahora controlada por Tenaris tiene 720 empleados y cotiza el 30% de su capital accionario en la Saudi Arabia Stock Exchange. Ayer, tras el anuncio de la conclusión de la operación de venta, las acciones de la compañía subieron un 0,44%. Tenaris, en tanto, tiene 22.000 empleados en todo el mundo y en 2017 (último ejercicio completo) facturó u$s 5300 millones.

Tenaris aumentará el rango de productos que provee a Saudi Aramco, la compañía nacional de petróleo y gas de Arabia Saudita





Tenaris Saudi Arabia y SSP ofrecerán una gama más amplia de productos, y agregarán tubos soldados, y posibles conectores.

Tenaris has completed an acquisition of significant stake in the Saudi Steel Pipe Company: https://t.co/NRbrwDSblo — Tenaris (@Tenaris) 21 de enero de 2019

Saudi Steel Pipe Company ya es de Tenaris

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: