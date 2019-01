La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/ene/2019 Los alquileres subirán en Campana hasta un 30%







Así lo aseguró el presidente del Colegio de Martilleros, en línea con un comunicado a nivel provincial. "Hace años que la demanda supera a la oferta y hoy se mantiene con características similares a pesar de la crisis", señaló Carlos Terragno. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia estimó que este año los alquileres aumentarán entre 25% y 30% en todo el territorio bonaerense y que el año pasado perdieron 18 puntos como consecuencia de la inflación. La mayoría de las personas que alquilan destinan la mitad de su sueldo a ese gasto. "Los alquileres el año pasado subieron entre 25% y 30% con lo cual se ajustaron un 18% por debajo de la inflación oficial", señaló José María Sacco, vicepresidente del órgano colegiado, que aseguró: "El costo del alquiler se rige mucho por el poder adquisitivo y los salarios de la gente, por eso, si bien los aumentos de sueldos estuvieron en torno al 30% y hubo sectores que lograron mejoras que casi equipararon a la inflación las propiedades no se ajustaron a ese nivel porque las tarifas también inciden mucho en el salario y el presupuesto familiar". Como se sabe, el presupuesto 2019 aprobado por el congreso nacional establece una pauta inflacionaria del 23%, aunque algunas consultoras privadas indican que el número podría llegar a 35%. En este sentido, Carlos Terragno, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Zárate Campana, coincide con las estimaciones del colegio provincial, tanto para Zárate como para nuestra ciudad. "Zárate y Campana son plazas muy similares, dos ciudades con matriz industrial en las que hace años que la demanda supera a la oferta y circunstancia que hoy se mantiene con las mismas características a pesar de la crisis. En cambio, no es así y hasta diría todo lo contrario en cuanto a los locales comerciales: hay más oferta que demanda. Todo indica que en este segmento los precios deberían enfriarse". GARANTÍAS "Al tener una economía tan dinámica, tenemos en nuestras ciudades mucho recién llegado que viene por trabajo, pero se le dificulta conseguir una garantía para alquilar porque el familiar o el amigo que podría ser garante, no sólo no vive en Campana, sino que ni siquiera vive dentro de los límites de la provincia. Para estos casos, el sistema GISA de garantías inmobiliarias funciona a la manera de un seguro: se paga una sola vez, y dura todo el contrato", señaló Terragno.

“Todo indica que en este segmento los precios deberían enfriarse", dijo Carlos Terragno sobre los locales comerciales.



Los alquileres subirán en Campana hasta un 30%

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: