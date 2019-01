La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/ene/2019 24 de Enero de 2019:

Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. LUZ QUE NO ILUMINA! "En colectora Norte entre Félix Fernández y Maggio nunca funcionó está luz y se hicieron varios reclamos. Además hay basura desparramada por toda la cuadra", escribe Margarita. ¡¡¡UN PELIGRO!!! "Colectora Norte, cerca del Jardin Nº 2. Si la rueda pega en la tapa es seguro preámbulo de un accidente en un lugar donde transitan madres con chicos diariamente", escribe Gustavo. NECESITAN UN PUENTE "Necesitamos un puentecito ahí que conecte el asfalto con el camino vecinal hacia la ruta. Cuando llueve hay que caminar por el callejón. Además de corte de pasto de la zona", escribe Rosa desde Las Praderas. LUZ QUE NO ILUMINA II "La luz del poste que está en la calle Balcarce al 790, desde Septiembre que está quemada. Zona peligrosa calle paralela a la Ruta 6", escribe Rogelio. ¡LIMPIEZA YA! "Otra vez lo mismo. Este terreno es en la calle Alte Brown al 900 y otra vez está invadido por malezas, basura y tal vez ratas. El dueño no hace nada y el municipio no lo intimida para que lo mantenga limpio. Este reclamo lo hice hace unos meses y alguien corto el pastizal pero ahora volvimos a lo mismo. Además me cansé de reclamar al CEMAV", escribe Rubén.

24 de Enero de 2019:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: