Como todas las semanas el Profesor Diego Araujo nos informa del pique en los 96 kilómetros de la costa atlántica y nos dice: "Hola Luis María y familias pescadoras en este resumen hacemos dos en uno ya que no modificó el estado del pique, en la Ría de General Lavalle nos cuenta su guía Norberto Sedran que por el momento no hay pique. Dos cuestiones pueden ser, que está apareándose o que ya no este, estaremos atentos para ver qué pasa". Ya en Tapera de López el Vasco nos cuenta que esta hermoso el lugar para la familia y que tiene sus clásicas roncadoras, peritas y algo de variada. Ya en los 96 km de playas y sus 5 muelles la pesca queda a horas de noche mucho mejor el pique y algo de pejerrey en las mañanas de agua verde y vientos del sur, luego la variada con brótolas, corvinas, bagres, rayas, chuchos, pez palo y gatuzos. Las carnadas en todos los casos lo más fresca posible y pueden ser individuales o juntas combinándolas y siempre atándolas muy bien con hilo elástico. Muchos lugares de pesca de pasada por la costa y en las rutas 11 y 2, canales, ríos, arroyos y charcos, otras especies como carpas, lisas, bagres sapos, dientudos, tarariras y pejerreyes, viejas del agua y porteñitos. Múltiples carnadas para estas pescas tales como maza, lombriz, tripa de pollo, filet de mojarra o dientudo, a las tarariras las podes pescar con carnadas vivas y además con artificiales. El verano ideal para los que les gusta pescar con moscas. Muy buena opción las lagunas de Madariaga, La Salada Grande y Los Horcones, pasando por buen momento con mañanas de lindos pejerreyes y tardes de tarariras. En kayak y embarcado las pescas siguen buenas, con toda la variada. La escuela de verano de pesca sigue hasta el lunes 25 de marzo, todos los lunes de 10 a 13 hs libre a todo el público. Ría de General Lavalle. A través del amigo y colaborador Horacio Toto Regalía de Mercedes (B) me llegò la invitación para compartir una cena con el grupo Los Saperos de esa localidad, por supuesto que estuve presente con la compañía de otro amigo y colaborador Oscar Enrique Suarez. Fue sin dudas una noche estupenda donde pudimos degustar distintos tipos de platos, todos confeccionados a base de pescado como las exquisitas empanadas de tarariras de las cuales les robamos la receta que esta imperdible, a la parrilla bogas, tarariras y de entrada una espectacular picada de salame Mercedino y queso de campó, a los postres los Saperos nos entregaron de regalo un excelente cuchillo con su funda de cuero y en donde en el mango tiene la inscripción de saperos y al reverso del mismo mi nombre y apellido, agradezco inmensamente esta invitación, la amistad del amigo y colaborador Toto Regalía y de los Saperos Mercedinos. En nuestro programa de TV Nº759 de esta semana te mostramos todo lo acontecido en esta cena compartida con los Saperos de Mercedes (B) la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 21:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 Hs.

El Profe Diego Ceferino Araujo y una pesca nocturna de costa con brótolas y chuchos.



Semanario del Pescador:

El pique en la costa saperos mercedinos

Por Luis María Bruno

