Breves: Polideportivas

MESA FIERRERA El histórico piloto Juan Antonio De Benedictis (tres veces subcampeón del Turismo Carretera) y su hijo Juan Bautista, también piloto, estuvieron en nuestra ciudad y compartieron una "mesa fierrera" en el Bar La Catedral junto al Intendente Sebastián Abella y el dueño del local, "Tito" Cocilova. Diferentes temas del automovilismo nacional y muchas anécdotas transcurrieron durante la noche del martes. AUS OPEN: DJOKOVIC Y POUILLE El Abierto de Australia ya tiene a sus cuatro semifinalistas del cuadro masculino, luego que se cerrarán los Cuartos de Final con la victoria del serbio Novak Djokovic sobre el japonés Kei Nishikori (6-1, 4-1 y abandono) y el triunfo del francés Lucas Pouille sobre el canadiense Milos Raonic (7-6, 6-3, 6-7 y 6-4). De esta manera, el Nº 1 del mundo y el galo definirán un finalista, misma situación que, en la madrugada de hoy, disputaban el español Rafael Nadal y el griego Stefanos Tsitsipas. En tanto, en la rama femenina, las semifinales serán: la checa Petra Kvitova vs la estadounidense Danielle Collins; y la japonesa Naomi Osaka vs la checa Karolina Pliskova (eliminó a Serena Williams). UNA BAJA EN LOS LEONES En el marco de la preparación que la Selección Masculina Argentina de Hóckey sobre Césped está realizando para el debut en la Pro League (el sábado en Córdoba vs Bélgica), el entrenador de Los Leones, Germán Orozco, confirmó que Gonzalo "Hacha" Peillat, goleador del equipo, no estará entre los convocados, aparentemente, por un contrapunto que mantuvo con el DT a raíz de la conformación del plantel. NBA: FENÓMENO DONCIC El esloveno Luka Doncic (19 años) sigue asombrando al mundo NBA y días atrás se transformó en el segundo jugador menor de 20 años que logra un triple-doble. Fue en la victoria 116-106 de su equipo, Dallas Mavericks, frente a Milwaukee Bucks, cuando sumó 18 puntos, capturó 11 rebotes y brindo 10 asistencias.

