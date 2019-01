La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/ene/2019 Puerto Nuevo:

Puerto Nuevo sumó minutos de fútbol ante la Reserva de Villa Dálmine El delantero Nazareno Gómez contó sus primeras sensaciones tras incorporarse a Puerto Nuevo. Después de la primera rueda y tras la salida de Diego Pertossi, el DT Carlos Pereyra busca variantes ofensivas. Y en ese aspecto ha incorporado a Nazareno David Gómez, delantero sampedrino de 21 años que ayer fue titular en el amistoso frente a la Reserva de Villa Dálmine (ya había jugado también ante Defensores de Belgrano el pasado sábado). "Estoy muy contento de venir acá. Esto es un nuevo desafío para mí, una linda oportunidad. Vengo a sumar y espero conseguir cosas buenas en Puerto Nuevo", le contó el atacante a LAD ayer en el Carlos Vallejos. Sobre sus características, el delantero que comenzó a jugar en La Esperanza de San Pedro y que luego pasó a Las Palmeras de Río Tala (equipo con el que llegó a Octavos de Final del último Torneo Federal C) explicó que se considera "un jugador rápido, que siempre está buscando el gol, pero que sale a pivotear para descargar en los compañeros". Ahora, deberá enfrentarse y acostumbrarse a la rudeza que ofrecen los partidos de la Primera D, aunque ya trae experiencias en sus espaldas: "La Liga de San Pedro también tiene un juego de mucho roce, pero no me preocupo por eso. Yo tengo que demostrar lo que sé hacer y resultarle positivo a este equipo", asegura. En cuanto al recibimiento que le dieron sus nuevos compañeros en Campana, Gómez contó: "Es un plantel lindo, con el que me siento muy cómodo. Los chicos me recibieron muy bien". Y luego agregó que ya absorbió cuál es el objetivo que se ha planteado este Puerto Nuevo: "El objetivo es el ascenso. Este plantel trabaja para eso y vamos a tratar de conseguirlo".

NAZARENO GÓMEZ MANIOBRA EN EL AMISTOSO DE AYER ANTE LA MARCA DE TRES JUVENILES VIOLETAS.



