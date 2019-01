La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/ene/2019 Breves: Fútbol







SIN RASTROS DE SALA "Después de una intensa búsqueda usando varios aviones y un barco de rescate durante las últimas nueve horas, no hemos encontrado ningún rastro de la avioneta desaparecida", informó ayer la policía de Guernsey respecto a la búsqueda del futbolista argentino Emiliano Sala (28 años), quien se encuentra desaparecido luego que se perdiera todo tipo de contacto con el avión que lo transportaba desde Nantes (Francia) hasta Cardiff (Gales) el pasado lunes por la noche. El delantero santafesino estaba siendo figura de la Liga de Francia (12 goles en 16 partidos) y gracias a ese rendimiento fue adquirido por el Cardiff City (de la Premier League) en una cifra cercana a los 17 millones de euros. Sala ya había estado en Cardiff y firmado su nuevo contrato, pero antes de comenzar los entrenamientos en su nuevo club solicitó permiso para regresar a Nantes. Y en la vuelta a Cardiff, el Piper PA-46 Malibú que lo transportaba desapareció cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha, en la zona cercana a la costa de Guernsey. SUB 20: ARGENTINA OBLIGADA La Selección Sub 20 enfrentará esta noche a Uruguay por la cuarta fecha del Grupo B del Sudamericano que se está disputando en Chile. Y lo hará con la obligación de vencer a Uruguay para seguir dependiendo de sí misma en busca de la clasificación al hexagonal que definirá cuatro plazas para el Mundial de Polonia y tres para los Juegos Panamericanos de Lima. El equipo dirigido por Fernando Batista se medirá con el combinado Celeste desde las 20.45 horas. Antes, desde las 17.10, jugarán Perú y Ecuador. Las posiciones del Grupo B están de la siguiente manera: 1) Ecuador, 6 puntos; 2) Paraguay, 4 puntos; 3) Perú y Uruguay, 3 puntos; 5) Argentina, 1 punto. En tanto, ayer por la cuarta fecha del Grupo A, Venezuela venció 1-0 a Bolivia y aseguró su clasificación al hexagonal, mientras que Brasil no pudo hacer lo propio al perder 1-0 con Chile. Así, ahora, las posiciones de esta zona son: 1) Venezuela, 9 puntos; 2) Brasil, Chile y Colombia, 4 puntos; 5) Bolivia, 1 punto. En la última jornada chocan Brasil vs Bolivia y Chile vs Colombia. RIVER: OTRA DERROTA En un partido pendiente de la 12ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, River Plate perdió ayer 2-1 como local frente a Unión de Santa Fe y cosechó su segunda caída en fila, dado que el pasado sábado había sido derrotado 1-0 por Defensa y Justicia, también en el Monumental. Con este triunfo, el Tatengue (cuyos goles fueron convertidos por Franco Fragapane y Diego Zabala) llegó a los 22 puntos y se ubica en la 10ª posición, mientras que el Millonario (aún con dos partidos menos) se quedó en 19 unidades en el 12º puesto. ARZURA, A NACIONAL El campanense Joaquín Arzura continuará su carrera en Nacional de Uruguay, que lo incorpora como refuerzo para la Copa Libertadores. La operación se concretó luego que la entidad charrúa llegara a un acuerdo con River Plate (dueño del pase del mediocampista), que rescindió de mutuo acuerdo el préstamo con la Unión Deportiva Almería, equipo de la Segunda División del fútbol español en el que se desempeñaba Arzura. COMENZÓ LA COPA 2019 La Copa Libertadores de América 2019 ya está disputando la Fase Previa I, que definirá tres equipos que seguirán en carrera por tratar de clasificar a la fase de grupos. Los resultados de los partidos de ida fueron: Delfín de Ecuador 3 – Nacional de Paraguay 0; La Guaira de Venezuela 1 – Real Garcilaso de Perú 0; y Bolívar de Bolivia 2 – Defensor Sporting de Uruguay 4. Talleres de Córdoba iniciará su participación en la Fase Previa II, con un complicado duelo frente al San Pablo de Brasil.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: