La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 25/ene/2019 Vecinos de Cardales interpelan a desarrolladores de Parque Industrial







Es porque los efluentes líquidos serán volcados al arroyo La Plegaria, que si bien está en parte entubado, pasa por el medio del pueblo y además recibe los efluentes cloacales cuyo tratamiento se presume insuficiente. La semana pasada tuvo lugar la reunión solicitada por el grupo Vecinos por el Arroyo La Plegaria; el director de Producción municipal, Benjamín Vittori; la jefa de Medio Ambiente de la Comuna, Jésica Leichner; el ingeniero Roberto Amarilla, diseñador del sistema de efluentes del Parque Industrial Ruta 6 y los desarrolladores. Los vecinos autoconvocados interpelaron a los presentes en función del potencial peligro que conllevaría la posibilidad de que diferentes desechos de las fábricas llegaran al arroyo que cruza por toda la localidad. "Cada industria o establecimiento productivo tendrá su propia planta de tratamiento, y luego estos desagües tratados se vuelcan junto con los desagües pluviales por conductos ya construidos en un reservorio excavado a tal fin en el extremo norte del Parque Industrial", señalaron al respecto las autoridades quienes consideran que estas medidas "son seguras y eficientes para evitar contaminaciones". "Hemos observado que no tienen planes de contingencia ni instalaciones que permitan evitar que ante un derrame, accidentes o imprevistos de sustancias peligrosas, estas lleguen hasta el reservorio", indicaron los vecinos y agregaron: "Principalmente dejamos muy claro que estamos a favor de la creación de puestos de trabajo genuinos, pero que nos oponemos rotundamente a que los desagües industriales y pluviales pasen por el arroyo de nuestro pueblo". En ese sentido, los vecinos plantearon alternativas posibles, al tiempo que los representantes del Parque Industrial se comprometieron a evaluar factibilidad y consecuencias económicas que conllevaría esta modificación al proyecto original. SIN TRATAR Aguas abajo, sobre un brazo del Arroyo La Plegaria, la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Los Cardales trabajaría al límite sus capacidades, mientras que el municipio sigue autorizando estudios de prefactibilidad a nuevos desarrollos urbanísticos, lo que sumará a futuro más carga a la ya saturada planta. Los problemas comenzaron a hacerse más evidentes hace algo más de 2 años. El ambiente semi rural y el aire puro de Los Cardales comenzó a sufrir el costo del progreso. Y los primeros y principales afectados fueron los vecinos de los barrios Los Paraísos (Los Cardales); y La Codornís, Santa Brígida y Monte Verde (Campana). El olor nauseabundo de líquidos cloacales sin tratar es cada vez más frecuente. Pero más allá de la "incomodidad olfativa", a los vecinos les preocupa las condiciones sanitarias en el que desarrollan sus vidas, particularmente los fines de semana. El Arq. Pedro Roca hace décadas que vive en los fondos del barrio Monte Verde, y a pocos metros del arroyo donde vuelca sus efluentes líquidos la planta de tratamiento cloacal manejada por la Cooperativa de Servicios Públicos de Los Cardales Limitada, "COPESEL". "Es claro –explica el vecino- que acá vive cada vez más gente y la planta ya no da abasto; sobre todo los fines de semana y en temporada, cuando los vecinos que no moran de manera permanente vienen a disfrutar de sus casas de campo, sumando, además a familiares y amigos. Si a eso, le sumamos las altas temperaturas y la baja del régimen de lluvias, con lo que baja el caudal del arroyo… Este verano va a ser insoportable y también peligroso en términos sanitarios".





Los Vecinos por el Arroyo La Plegaria fueron recibidos por autoridades municipales y del emprendimiento privado.



Vecinos de Cardales interpelan a desarrolladores de Parque Industrial

