Se trata de una pequeña que debió ser traslada de emergencia al Hospital de Niños Ricardo Gutierrrez. Intervino un helicóptero del SAME de la Ciudad de Buenos Aires. En un rápido operativo se trasladó a una menor de 7 años que ingresó en grave estado, ayer por la mañana, al Hospital Municipal San José. Tras decidirse la derivación, ya que requería neurocirugía y terapia pediátrica, se activó un protocolo de emergencias para trasladarla al Hospital de Niños Ricardo Gutierrez. El intendente Sebastián Abella, en comunicación directa con la ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires le solicitó el apoyo del SAME. A partir de los convenios de colaboración vigentes entre ambas ciudades, rápidamente se puso en marcha el accionar que permitió el traslado de la menor. Es la tercera vez, que en Campana se da este tipo de colaboración con el sistema de atención médica de la Ciudad de Buenos Aires. "Recibimos una llamada del Ministerio de Salud solicitando el traslado de una menor con una hemorragia cerebral desde Campana, hacia la ciudad de Buenos Aires", manifestó Alberto Crescenti director del SAME ante medios nacionales. El operativo fue encabezado por el intendente Abella, junto al secretario de Salud Ernerto Meiraldi y contó con la colaboración de SAME provincia, Bomberos Voluntarios de Campana y la empresa Axion, donde arribó el helicóptero.





LA MENOR DEBIÓ SER TRASLADADA A UN CENTRO DE MAYOR COMPLEJIDAD TRAS INGRESAR EN GRAVE ESTADO AL HOSPITAL SAN JOSÉ.

