La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 25/ene/2019 Vecino de Zárate, agradecido con el Hospital de Campana







Llegó al nosocomio municipal luego de un raid sanitario por ambas ciudades, mientras su madre lidiaba con un infarto. "Gracias a Lucas Marchetti, su equipo y al Hospital de Campana, mi madre esta con vida", señaló Matías Luna. La madre de Matías Luna se descompensó el pasado jueves 17 de enero alrededor de las 10:30 de la mañana. "Era un infarto. Ella vive en Zárate y llaman al servicio de emergencias SemZar. Llega la ambulancia pero el equipo de electrocardiograma no funcionaba y deciden llevarla a la Clínica del Carmen donde le hacen el electro y la dejan en la Sala de Espera sin atención médica", cuenta Luna. "Mi padre y mi hermano –continúa el lector de La Auténtica Defensa- no quieren esperar y traen a la clínica Delta". En la clínica le niegan atención por profilaxis, dado que se encontraba en tránsito el paciente zarateño con hantavirus (que luego fuera derivado al Hospital Bazterrica). De ahí pasan por el Centro Médico de Swiss Medical en la calle Colón, donde no tienen para atender emergencias, y finalmente llegan al Hospital Municipal San José. "Es en el Hospital de Campana donde la atienden urgente y la estabiliza el Dr. Lucas Marchetti, quien termina tramitando la derivación al sanatirio Los Arcos de Palermo, en CABA. Gracias a Lucas Marchetti, su equipo y al Hospital de Campana, mi madre está con vida", concluye Matías Luna. EL ZARATEÑO CON HANTA Así como relata Matías Luna, Esteban Barrientos (34) pasó el 17 de enero por la clínica Delta con un cuadro de Hantavirus, en tránsito hacia el Hospital Bazterrica de Buenos Aires, donde se encuentra estabilizado pero aun con diagnóstico reservado. El caso se declaró el pasado 16. Barrientos trabaja en la terminal portuaria TZ de la vecina ciudad. Primero había sido atendido en el Hospital Virgen del Carmen y después derivado, por su obra social, a la Clínica Privada del Carmen donde tomaron las muestras para enviar a Pergamino, donde se confirmó la presencia del virus. Al día siguiente, mientras Barrientos era derivado primero a la Clínica Delta y luego al Bazterrica; sus compañeros de TZ se negaron a trabajar hasta que se tomaran recaudos sanitarios en la terminal zarateña. Fue así como se realizó una desratización del lugar, además de repartir barbijos y guantes entre los casi 2000 operarios portuarios que ahí trabajan. #Dato [hilo] finalmente en el hospital San José de #Campana gracias al Dr Marchetti y su equipo logran estabilizar a la paciente y derivarla al instituto Los Arcos de Palermo, hoy la vecina de Zárate ya puede estar con su familia y agradece la excelente atención recibida. pic.twitter.com/UqAavg0CBZ — (@dantrila) 24 de enero de 2019

