La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 25/ene/2019 El Tiempo en Campana:

Sigue caluroso y húmedo

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo







Hoy viernes el tiempo seguirá presentándose caluroso y húmedo: 33 grados es la temperatura máxima pronosticada, con una sensación que rondará los 35 grados. El cielo estará parcialmente nublado, preferentemente con nubes altas semitransparentes. El viento será moderado el Noreste y soplará con ráfagas. La situación meteorológica mantiene la vigencia de una masa de aire tropical sobre nuestra zona y por eso el calor de verano seguirá haciéndose sentir. Como ocurrió ayer, lo único que ayudará un poco a mitigar el efecto será el viento, que por momentos alcanzará los 40 km/h, proveniente del Noreste. En el cielo se verán muchas nubes altas, que llegarán de áreas de tormenta que se formarán en el centro de Buenos Aires y que, al acercarse, se debilitarán y desaparecerán. Mañana sábado alguna de esa tormenta podría llegar, inicialmente en la madrugada. Durante el día el cielo lucirá mayormente nublado y estará sofocante, con mucho calor y humedad: 33 o 34 grados es la máxima prevista. Y para colmo el viento desparecerá y no tendremos entonces ningún factor mitigante. El domingo el calor seguirá fuerte, con 34 grados de máxima. Nubes altas y algo de sol se prevé para ese día. Hacia el lunes el calor no aflojará y por el contario podría intensificarse. No sería extraño que el termómetro supere los 35 grados. Habrá algo de inestabilidad, con presencia de nubes de moderado desarrollo. El martes podrían darse algunas tormentas en la madrugada, mientras que durante el día el calor será agobiante: 36 o 37 grados podrán medirse. Inicialmente era la última jornada de calor intenso, ya que desde el miércoles, y en forma gradual, el termómetro se irá moderando. Pronósticos Hoy, viernes 25: el cielo tendrá nubosidad variable. Será un día caluroso y húmedo, con 23 grados de mínima y 33 grados de máxima. El viento soplará moderado del Noreste, con ráfagas. Mañana, sábado 26: será un día de calor sofocante, con 24 grados de mínima y 34 grados de máxima. El cielo lucirá mayormente nublado y el tiempo estará inestable. El viento soplará débil de direcciones variables. Domingo 27: seguirá sofocante con 22 grados de mínima y 34 grados de máxima. La nubosidad será variable y el viento soplará débil del sector Norte.



