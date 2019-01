La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 25/ene/2019 Venezuela: militares declaran lealtad a Maduro







Los comandantes regionales denuncian un golpe de Estado y se pronunciaron "en apoyo al presidente constitucional" y en "respaldo de la soberanía" del país El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió ayer el apoyo de la cúpula militar, sostén de su gobierno, y así contrarresta el creciente respaldo internacional al jefe parlamentario Juan Guaidó, autoproclamado mandatario interino. El ministro de la Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, aseguró este jueves que la autoprocla-mación del líder parlamentario opositor como presidente interino es un "golpe de Estado" en marcha. "Alerto al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra la democracia, contra nuestra Constitución, contra el presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo", aseguró el ministro, flanqueado por toda la cúpula militar. El miércoles, Guaidó, respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a las Fuerzas Armadas a ponerse "al lado de la Constitución" y les volvió a tender la mano a quienes desconozcan a Maduro, reiterándoles la oferta de una ley de amnistía. Para el centro de análisis Eurasia Group, el reconocimiento del alto mando militar es requisito para que Guaidó pueda liderar una transición, por lo que al no tenerlo "la caída de Maduro no parece inminente". El gobernante tiene previsto además asistir este jueves a una sesión en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista y considerado el otro pilar de su gobierno. La Comisión Interameri-cana de Derechos Humanos reporta 16 muertos solamente el miércoles. MOSCU APOYA A MADURO Rusia le dio un fuerte apoyo a Nicolas Maduro a quien considera el "presidente legítimo" de Venezuela. Además, desde Moscú, denunciaron la "usurpación del poder" por la oposición. En tanto, el presidente Vladimir Putin expresó su "apoyo" a Maduro durante una conversación telefónica mantenida ayer. Putin expresó su "apoyo a las autoridades legítimas de Venezuela en las condiciones de agravamiento de una crisis política provocada desde el exterior", precisó el texto oficial. Cualquier intervención extranjera "viola las normas fundamentales del derecho internacional", advirtió Putin.

Militares venezolanos no reconocen a Juan Guaidó como nuevo presidente y apoyan la autoridad de maduro.



