La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 25/ene/2019 25 de Enero de 2019:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. POZO PELIGROSO "Este pozo está en Jean Jaures y Balcarce, hace más de un año, corresponde a aguas de Campana, peligra que alguna persona se caiga", escribe Delia. SIN LUZ EN LAS TALITAS "Varios días que no hay luz en el barrio Las Talitas calle San Juan y Paoli. Espero pronta solución", escribe Carlos. UNA CALLE DE BARRO "Quería hacer saber la situación de mi calle Chiflet entre Morixe y Echeverría en el barrio Los Pioneros. No se puede salir de casa cuando llueve, y pobre la gente que tiene la despensa, y vive de eso", escribe Martín. UNA CALLE DE BARRO "Les pido si mandan a limpiar este terreno ubicado en Brown al 900 y a podar los árboles ya que son muy viejos y hay ramas que están para mi casa, que en situaciones cuando hay tormenta causa miedo que se caigan arriba de la casa. Además de noche es terrible por la inseguridad y los bichos", escribe Alejandra. RETIRO A MEDIAS Así está el frente del edificio en French al 360. Un desastre y un peligro. Ya denuncié en el CEMAV y no paso nada. El camión se lleva dos o tres bolsas y queda todo el resto de la basura", escribe Matías. ASFALTO Y CLOACAS "Calle Formosa entre Cardeu y Giobellini todos los años lo mismo. Necesitamos asfalto y cloacas. Esta calle es muy transitada por patrulleros, ambulancias, etc. No estoy pidiendo mucho", escribe Nilia. PERDIDA DE AGUA "En la calle Gavazzi al 730 casi esquina Belgrano (barrio 9 de Julio) hay una pérdida de agua importante, hace ya unos cuantos días. Litros y litros de agua desperdiciados... por favor solución URGENTE!", escribe Mónica.

25 de Enero de 2019:

Quejas Vecinales

