Humano, libertad para elegir, libre albedrío, el camino espiritual al que pocos acceden. los desafíos a sortear. El gran cáliz de la sabiduría universal. Kin 92 - humano 1- auto guía. Hoy comienza la trecena del humano, que nos marca el propósito a aprendizaje de estos próximos 13 días desde hoy hasta el 6/2/19. esta trecena tiene 2 portales cósmicos el caminante del cielo 2, mañana, 26/1 y el guerrero 5 el 29/1, días donde la energía va a estar potenciada por 13 (a encontrar equilibrio los caminantes, que esta trecena no están de parabienes) El humano, nos va a mostrar los obstáculos que nos separan del camino que queremos tomar, y nos va a dar el empujón para que podemos aprender de nuestros problemas y aprendamos a salir de ellos. Trecena para trabajar nuestra espiritualidad. El día de hoy es propicio de ciclo, para dar un corte abrupto a las tareas que desarrollamos, momento de liberar, de dejar fluir todas las cosas que nos estancan, que nos atrasan, en el camino de nuestra evolución, de nuestro crecimiento. 13 días para aprender que no todo tiene que ser con sacrificio, que podemos lograr lo que queremos sin dejar la vida en el intento, y acá desarmo esas frases que se repiten que nos programan y nos condicionan, que acarreamos desde siempre... "No se goza bien de lo gozado sino después de haberlo padecido". Saquemos esa idea de nuestra mente, desprogramémosla. Se puede llegar a donde uno quiere sin necesidad de sacrificios. Ley de atracción, si pienso que no lo voy a lograr sin sacrificios, así será! Empecemos por ser conscientes de cuántas de estas frases que nos retrasan repetimos, o creemos en ellas. Día que genera aperturas- llave de conciencia, excelente para organizarse también para trabajar con nuestro ego, y no caer en esa trampa. Día que nos auguran un buen comienzo de conectarnos con un camino más espiritual. Trecena positiva para todos los que son humanos cualquiera sea el tono. BUEN VIERNES!! IN LAK ECH!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

